Nuove telecamere in arrivo nei comuni dell’Unione Alto Cilento

Il Ministero dell’Interno ha approvato e finanziato un progetto per rafforzare la sicurezza nel territorio dell’Unione dei Comuni Alto Cilento. Prevista l’installazione di ben 57 nuove postazioni di videosorveglianza.

Il costo totale del progetto è di 312mila euro. La somma comprende 240mila euro provenienti dal Viminale e i restanti 72mila euro che saranno contribuiti in quota parte dai Comuni aderenti all’ente unionale. La richiesta di finanziamento è stata presentata a gennaio scorso e riguardava l’installazione del sistema di videosorveglianza su vari territori.

Posizionamento delle Telecamere a Agropoli

Le nuove telecamere assumono particolare rilevanza nel Comune di Agropoli dove si sono registrati diversi furti. Saranno strategicamente posizionate per coprire gli ingressi nord e sud della città. Saranno installate in punti chiave come Madonna del Carmine, località Marrota, località Trentova, porto, località Mattine, zona Moio, località Fuonti, area Fornace e Cineteatro, centro cittadino e parco pubblico. Si aggiungono alle 36 già finanziate di recente e risultati da un altro progetto presentato dal Ministero dell’Interno.

Tra queste, 17 sono dotate di lettura targhe e altre 19 sono dedicate al controllo del territorio e al contrasto all’abbandono dei rifiuti. È prevista la creazione di una sede operativa di controllo presso il Comando di Polizia Municipale e un’altra presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Agropoli. Inoltre, altre 12 telecamere sono state reperite attraverso un progetto di “videosorveglianza partecipata”.

Altre Località Coinvolte nel Progetto

Oltre ad Agropoli, il progetto prevede anche l’installazione di telecamere di videosorveglianza in altre località come Giungano, Prignano Cilento, Laureana Cilento, Lustra, Torchiara, Cicerale e Ogliastro Cilento.

Impatto sul Territorio e la Sicurezza

Con l’installazione di queste nuove postazioni di videosorveglianza, il territorio di Agropoli e dei centri limitrofi potrà godere di una maggiore sicurezza. I residenti e i turisti che scelgono di visitare questa zona potranno beneficiare di un ambiente più sicuro grazie al deterrente fornito dai nuovi occhi elettronici che sorveglieranno l’area.