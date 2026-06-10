Attualità

Una nuova “casa” per il Forum dei Giovani della Provincia di Salerno

Un vero e proprio "hub" di idee, progetti e partecipazione. Un luogo dove la Generazione Z e i Millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete e incidere concretamente sulle politiche locali

Comunicato Stampa
Forum Giovani Salerno

Questa mattina il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il nostro territorio: è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all’interno del Palazzo della Provincia di Salerno.

I nuovi spazi

​Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio “hub” di idee, progetti e partecipazione. Un luogo dove la Generazione Z e i Millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete e incidere concretamente sulle politiche locali. La Provincia si conferma sempre più vicina ai ragazzi, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle nostre comunità.

Il commento

“L’inaugurazione di oggi, con i Consiglieri provinciali, il Vice Presidente e i responsabili del Forum, rappresenta un momento di profondo orgoglio per tutta l’Amministrazione provinciale. Aprire le porte di questo palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti.

Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e un ponte solido tra le istituzioni e il territorio. Ai nostri ragazzi va il mio più grande augurio di buon lavoro: la Provincia è e sarà sempre la vostra casa”, così il Presidente Giuseppe Parente.

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