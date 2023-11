Tutto pronto per la X edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace

Il prestigioso Premio, organizzato dall’associazione Elaia presieduta dal giornalista Mediaset Vincenzo Rubano, aprirà le sue porte come di consueto domani 10 Novembre presso la Chiesa di Sant’Alfonso con la cerimonia di commemorazione dei caduti di Nassiriya e con la vera e propria cerimonia di premiazione. L’assegnazione del Premio, che ogni anno ha visto la presenza di illustri personaggi appartenenti alla Forze dell’ordine, al mondo politico e alla società civile italiana, è dedicata esclusivamente a persone che si sono distinte nel campo sociale ed, in particolare, per la loro attività di promozione della pace.

Venerdì 10 novembre

Ospite della prima giornata del Premio sarà quest’anno il Ministro Antonio Tajani al quale verrà assegnato l’importante riconoscimento. Una giornata che vedrà anche la presenza di Monsignor Antonio De Luca, Zakia Seddiki, Giuseppe Anrici, Fabio Marchese Ragona, Antonio Grilletto, Antonino Mondello, Filippo Verrone e Antonio Ricci. Una giornata che proseguirà nel pomeriggio presso il porto di Marina di Camerota con lo scoprimento della pietra d’inciampo in memoria del sergente Aurelio Visalli e la visita successiva a bordo della nave della Guardia Costiera “Aurelio Visalli” e della nave “Sirio” della Marina Militare.

Sabato 11 novembre

Il giorno successivo, sabato 11 Novembre, sarà invece dedicato all’incontro con Don Antonio Coluccia, prete sotto scorta al quale verrà consegnato l’ambito Premio. Don Antonio Coluccia sarà ospite presso l’aula consiliare del Comune di Centola, l’Auditorium Cesarino di Sapri e per concludere l’aula consiliare del Comune di Celle di Bulgheria in un viaggio itinerante nel corso del quale porterà e racconterà la sua importante esperienza di vita.