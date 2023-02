Tutto pronto, al via il Carnevale nella Città della Spigolatrice: ecco il programma

È tutto pronto anche nella città di Sapri per la festa dedicata al Carnevale. Come di consueto si partirà domenica 19 febbraio con una sfilata per le strade cittadine di diversi carri allegorici ma anche di numerose maschere, per poi arrivare al martedì con una festa dedicata interamente ai bambini.

Le dichiarazioni

«Dopo tre anni di blocco a causa della pandemia, quest’anno riprende il carnevale a Sapri – ha dichiarato Vito Antonio Martino, Presidente ProLoco cittadina – Un corteo composto da quattordici gruppi che sfilerà per la città. C’è stara una risposta importante da parte dei cittadini infatti all’intento del corteo ci saranno 500-600 figuranti. La giornata si concluderà sul lungomare Italia con le diverse premiazioni. Abbiamo ottenuto un risultato molto soddisfacente».

Un Carnevale che ha il sapore della normalità a tre anni dallo stop causa pandemia

Una giornata dunque all’insegna del divertimento ma anche del ricordo come sottolineato da Katia Santillo, Componente del direttivo Proloco Sapri. «Il carnevale saprese ha fatto la storia del carnevale nel Golfo di Policastro, un appuntamento storico per la nostra città – ha poi aggiunto Katia Santillo, componente del direttivo ProLoco – Quest’anno ci sarà un momento speciale: il premio miglior costume verrà dedicato alla memoria di Pino Serviddio, un nostro concittadino che ha segnato e ha fatto la storia del Canevale saprese. Domenica si vedranno inoltre delle cose speciali, realizzate in maniera artigianale così straordinarie che non meriterebbero di essere distrutte dopo il carnevale».

Una iniziativa che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale soddisfatta dell’ottimo lavoro messo in campo dalla Proloco, dalle associazioni e dai cittadini di Sapri. «Queste sono iniziative fondamentali per la nostra città – ha concluso l’assessore alla Cultura e al Turismo Amalia Morabito – C’è stato un coinvolgimento totale da parte dei nostri concittadini ma anche delle associazioni che in questi momenti partecipano e collaborano tra di loro. E soprattutto ci sarà il divertimento dei più piccoli perché ricordiamo che il carnevale è dedicato proprio a loro».