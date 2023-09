Turismo delle radici: un incontro a Villa Matarazzo

La storia è elemento identitario di ogni individuo, le origini rappresentano il filo indissolubile con il passato. Questa la tematica del convegno che si svolgerà in Villa Matarazzo il 10 settembre 2023 alle ore 16:00.

Organizzato dal Comune di Castellabate in sinergia con il Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia Brasile per parlare di turismo sostenibile e di un trend in forte crescita che intercetta i bisogni di tutti quegli emigrati all’estero in cerca delle loro origini.

I relatori

Illustri relatori prenderanno parte a questo incontro: il sindaco Marco Rizzo, il Presidente della Provincia Franco Alfieri, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo, il Presidente Concooperative Salerno Salvatore Scafuri, il Vicepresidente Confederazione Italiani nel mondo Salvo Iavarone, il Presidente del Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia Brasile Raffaele Palumbo, l’Onorevole Fabio Porta Parlamentare Commissione Affari esteri ed emigrazione, il Cavalier Dott. Andrea Matarazzo già Ambasciatore e Ministro del Brasile e il Responsabile dell’Ufficio Promozione turistica del Comune di Castellabate Enrico Nicoletta come moderatore. L’obiettivo è quello di rendere Castellabate meta internazionale grazie a viaggi che partendo dalle origini, tradizioni ed emozioni possano affascinare, incuriosire e incantare i visitatori tutto l’anno.

“Un incontro importante grazie al quale si muoverà un primo grande passo verso il turismo delle radici. Si tratta di un ambizioso progetto da realizzare con attività programmate e strategiche che richiederà la collaborazione e sinergia di tutti gli attori del grande sistema dell’hospitality. Puntare alla destagionalizzazione mediante il turismo delle radici ed origini per rendere Castellabate meta internazionale da scoprire, visitare ed amare tutto l’anno” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.