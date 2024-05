“Una finestra sul mondo”: a Gioi Cilento per scoprire l’atelier dell’arte con Mario Romano

Le telecamere di InfoCilento ritornano per la nuova puntata del programma “Una Finestra sul Mondo” nel comune di Gioi Cilento, per portarvi alla scoperta dell’atelier d’arte del maestro Mario Romano.

Insieme al maestro Romano vi racconteremo di come è nata la passione per la pittura e vi mostreremo le opere, i dipinti realizzati e i restauri realizzato nelle tante chiese del Cilento. Il programma “Una Finestra sul Mondo” va in onda tutti i mercoledì su InfoCilento, alle ore 21.00, sul canale 79 del digitale terrestre.