Capaccio Paestum: al Next l’apertura ufficiale del concorso Bacco e Minerva 2024

Al Next, l’ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, si è tenuta l’apertura ufficiale del concorso Bacco e Minerva 2024.

Arrivato alla XXI edizione, l’evento è stato organizzato dall’Ispar ProfAgri di Salerno, che ha vinto durante lo scorso anno.

Il tema principale della manifestazione è il confronto tra i Vini e gli Oli prodotti dagli Istituti tecnici e professionali per l’agricoltura di tutta Italia.

In totale 30 gli Istituti presenti, in arrivo da tutta la penisola, che in questi giorni faranno visita alle attività produttive vitivinicole, olearie e lattiero casearie di Capaccio Paestum.

Presente all’evento anche il Sindaco Franco Alfieri.