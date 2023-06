Tragico incidente stradale sul lungomare di Salerno: un poliziotto in pensione perde la vita

Un tragico incidente stradale ha scosso i quartieri di Pastena e Torrione a Salerno. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma sembra che uno scooter, con a bordo un poliziotto in pensione, abbia impattato contro un Suv Nissan che trasportava una famiglia.

L’incidente

L’impatto è stato devastante e ha portato il poliziotto di 61 anni a finire contro una siepe. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno fornito le prime cure sul posto. Tuttavia, a causa delle gravi ferite riportate, il 61enne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi”, dove purtroppo ha perso la vita.

Indagini sulla dinamica

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato degli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi necessari al fine di comprendere le dinamiche dell’incidente. Al momento, l’indagine è ancora in corso e si spera che possa fornire chiarezza sulla causa dello scontro.

La comunità salernitana è profondamente scossa da questa tragedia. Si tratta soltanto dell’ultimo incidente che avviene in zona. Il Comune ha messo in atto una serie di iniziative proprio per ridurre il rischio incidenti.