Nuovo autovelox a Salerno: Comune in campo per combattere l’alta velocità

Dopo cinque mesi di monitoraggio costante dei limiti di velocità sul Lungomare Marconi, con una media di 34 casi di guida pericolosa al mese, il Comando di Polizia Municipale di Salerno ha preso provvedimenti per garantire la sicurezza stradale. Sotto gli ordini del Comandante Rosario Battipaglia, è stato deciso di impiegare l’autovelox mobile anche su viale Unità d’Italia e sulla Lungoirno.

Trasloco dell’autovelox per una maggiore sicurezza

La decisione di spostare l’autovelox mobile è stata presa a seguito delle segnalazioni di guida pericolosa su via Unità d’Italia e via Vinciprova, dove il limite di velocità di 30 chilometri all’ora è stato spesso superato. Recentemente, l’amministrazione comunale ha installato un nuovo semaforo per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale di fronte all’ingresso est della Cittadella Giudiziaria, una zona ad alto rischio per i pedoni.

Ulteriori misure per la sicurezza stradale

L’assessore alla sicurezza, Claudio Tringali, aveva già annunciato l’implementazione di “misure drastiche” per contenere i limiti di velocità su viale Unità d’Italia e via Vinciprova. Questo aveva suggerito l’adozione di iniziative di dissuasione più incisive. E così è stato.

Nuovi punti di controllo per l’autovelox

Gli agenti della Polizia Locale sono pronti ad impiegare l’autovelox anche lungo la Lungoirno, una nuova strada soggetta a comportamenti pericolosi. Tuttavia, prima di avviare l’operazione, sarà necessario aggiornare la segnaletica stradale per evitare possibili contestazioni da parte degli automobilisti. Inoltre, sarà fondamentale sensibilizzare adeguatamente i guidatori sui rischi della guida imprudente.

Promuovere la sicurezza al volante

L’implementazione dell’autovelox e l’adozione di misure di controllo della velocità rappresentano un passo ulteriore per garantire la sicurezza stradale nella zona. Oltre alle sanzioni, sarà necessario educare gli automobilisti affinché comprendano l’importanza del rispetto dei limiti di velocità e dei comportamenti responsabili sulla strada.