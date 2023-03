Controlli con l’autovelox sul Lungomare Marconi: una decina le violazioni

Sul Lungomare Marconi a Salerno il limite di velocità è stato ridotto a 30 km/h grazie alla presenza di un autovelox mobile. Questo dispositivo è stato posizionato a pochi metri dal luogo dove un pedone ha perso la vita in un tragico incidente un mese e mezzo fa. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha attivato una serie di controlli per prevenire futuri incidenti e scoraggiare la circolazione stradale a velocità pericolose, soprattutto sul lungomare.

Comune in campo per garantire più sicurezza

L’Amministrazione Comunale di Salerno sta prendendo seriamente in considerazione l’installazione di autovelox fissi e il raddoppio dei controlli su altre strade della città.

In particolare, si sta valutando la possibilità di istallare dispositivi di controllo vicino alla Cittadella Giudiziaria, ma prima di procedere con questa iniziativa sarà necessario intervenire sull’implementazione della segnaletica.

Le violazioni

Ogni volta che viene attivato un servizio di controllo sulle strade di Salerno, in media vengono riscontrate circa 10 violazioni. Questo è stato il sesto controllo del genere attivato nella città, con una serie di cartelli che avvertivano gli automobilisti della presenza dell’autovelox.

Grazie all’impegno e al lavoro della Polizia Municipale, l’Amministrazione Comunale di Salerno sta cercando di garantire la sicurezza stradale nella città e di prevenire futuri incidenti.