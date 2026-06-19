Cronaca

Tragedia a Salerno, scontro nella notte in corso Garibaldi: muore un ragazzo di 15 anni

Grave incidente stradale a Salerno nei pressi della stazione: perde la vita un quindicenne dopo lo scontro tra uno scooter e un'auto in corso Garibaldi

Redazione Infocilento
Incidente Salerno

Una drammatica notizia per la comunità salernitana. Non ce l’ha fatta il quindicenne rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto durante la notte nel cuore di Salerno, precisamente in corso Garibaldi. Il tragico impatto si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria, proprio davanti alla sede dell’Inps.

Il giovanissimo passeggero viaggiava a bordo di uno scooter condotto da un ragazzo di 21 anni quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il veicolo è entrato in collisione con un’automobile. A seguito dell’impatto, il conducente ha perso il controllo del mezzo e i due giovani sono stati violentemente sbalzati dalla sella, rovinando sull’asfalto.

La dinamica del sinistro in corso di accertamento

I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati agli inquirenti, che dovranno fare luce sui dettagli del violento scontro. Resta ancora da chiarire l’esatta posizione dell’autovettura coinvolta: gli accertamenti punteranno a stabilire se il veicolo fosse fermo in sosta oppure in fase di movimento al momento del drammatico impatto con lo scooter. Ogni elemento sarà utile a definire le responsabilità di una tragedia che ha spezzato una giovanissima vita.

I soccorsi e la corsa disperata al Ruggi

Le condizioni del quindicenne sono apparse subito estremamente critiche ai sanitari giunti tempestivamente sul posto. Il ragazzo ha riportato un gravissimo trauma toracico. I medici dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno hanno tentato il tutto per tutto con disperate manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

Presso lo stesso nosocomio salernitano si trova attualmente ricoverato anche il ventunenne che era alla guida dello scooter, monitorato dal personale sanitario.

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