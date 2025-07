Torre Orsaia: La voce di Noa per un messaggio di pace e armonia

Torre Orsaia si prepara ad accogliere un evento di risonanza internazionale: il concerto di Noa, la celebre cantante israeliana, in programma per il prossimo 27 luglio.

L’annuncio, diffuso dal Sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, sottolinea la straordinarietà dell’appuntamento sia sotto il profilo artistico che per il suo profondo significato in questo momento storico globale. La presenza di Noa promette di trasformare la serata in un momento di grande musica e riflessione.

L’artista

Noa è un’artista di fama mondiale, riconosciuta per la sua inconfondibile voce e i suoi successi discografici, tra cui quattro album live. La sua carriera in Italia è stata costellata di numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Artista per la Pace, il Premio della Critica del Festival della Canzone Italiana “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2006, il Premio Pace e Libertà, il Premio Tenco e il Premio Maria Carta. Oltre al suo talento musicale, Noa è profondamente nota per le sue posizioni in merito al conflitto arabo-israeliano, spesso dissociate dall’operato dei governanti del suo Paese. Un esempio significativo del suo impegno per la pace risale al 2014, quando dichiarò: «Il premier israeliano non sta lavorando per la pace. Dobbiamo cambiare le cose. Prego perché possiamo avere un governo nuovo che desidera la pace e spero che, se questo avverrà, in quel momento anche i palestinesi abbiano le stesse intenzioni mettendo fine così a quel triste tango che tiene in bilico la mia terra tra speranza e delusione…».

Onorificenze e riconoscimenti in Italia

L’Italia ha riconosciuto l’importante contributo artistico e sociale di Noa con diverse onorificenze di prestigio. Tra queste spiccano il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Inoltre, l’Ordine Francescano di Assisi le ha conferito il riconoscimento di Pellegrino della Pace, a testimonianza del suo costante impegno per la promozione del dialogo e della comprensione tra i popoli.

Il concerto a Torre Orsaia si prefigura quindi non solo come un’opportunità per apprezzare la sua arte, ma anche per ribadire un messaggio universale di pace e speranza.