Torna regolare il traffico ferroviario tra Nocera Inferiore e Salerno: linea riaperta dopo la frana

A partire da venerdì 16 ottobre riprende regolarmente la circolazione dei treni lungo il tratto ferroviario che collega Nocera Inferiore e Salerno, sulla linea convenzionale Napoli-Salerno. Il traffico ferroviario era stato temporaneamente sospeso lo scorso 11 ottobre in seguito a un movimento franoso innescato dalle eccezionali precipitazioni meteorologiche che avevano colpito il territorio.

I lavori di messa in sicurezza sul costone roccioso

L’interruzione della tratta si era resa indispensabile per consentire le verifiche strutturali e gli interventi urgenti sul versante instabile. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sono intervenuti con tempestività per completare le operazioni di bonifica e consolidamento del costone roccioso danneggiato dalle forti piogge, garantendo così il ripristino delle condizioni di piena sicurezza per il transito dei convogli.

Ripristino del servizio e benefici per i pendolari

Con la conclusione dei lavori di messa in sicurezza, l’offerta del trasporto pubblico regionale torna al suo programma ordinario. Il ripristino del collegamento rappresenta uno snodo fondamentale per la mobilità della provincia di Salerno e dell’area metropolitana di Napoli, riducendo i disagi per i lavoratori e gli studenti pendolari che quotidianamente usufruiscono della linea convenzionale.