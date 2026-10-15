Attualità

Torna regolare il traffico ferroviario tra Nocera Inferiore e Salerno: linea riaperta dopo la frana

Rete Ferroviaria Italiana ha concluso i lavori di messa in sicurezza sul costone roccioso. Da venerdì 16 ottobre riprende la circolazione dei treni regionali

Di:
Ernesto Rocco
Treno Intercity

A partire da venerdì 16 ottobre riprende regolarmente la circolazione dei treni lungo il tratto ferroviario che collega Nocera Inferiore e Salerno, sulla linea convenzionale Napoli-Salerno. Il traffico ferroviario era stato temporaneamente sospeso lo scorso 11 ottobre in seguito a un movimento franoso innescato dalle eccezionali precipitazioni meteorologiche che avevano colpito il territorio.

I lavori di messa in sicurezza sul costone roccioso

L’interruzione della tratta si era resa indispensabile per consentire le verifiche strutturali e gli interventi urgenti sul versante instabile. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sono intervenuti con tempestività per completare le operazioni di bonifica e consolidamento del costone roccioso danneggiato dalle forti piogge, garantendo così il ripristino delle condizioni di piena sicurezza per il transito dei convogli.

Leggi anche:

Università di Salerno al top mondiale della sostenibilità: 100% sui rifiuti nella GreenMetric 2026
Riapre la Nocera-Salerno via Cava: venerdì si sblocca la ferrovia dei pendolari
Stazione di Pisciotta-Palinuro: RFI annuncia lavori per l’accessibilità

Ripristino del servizio e benefici per i pendolari

Con la conclusione dei lavori di messa in sicurezza, l’offerta del trasporto pubblico regionale torna al suo programma ordinario. Il ripristino del collegamento rappresenta uno snodo fondamentale per la mobilità della provincia di Salerno e dell’area metropolitana di Napoli, riducendo i disagi per i lavoratori e gli studenti pendolari che quotidianamente usufruiscono della linea convenzionale.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.