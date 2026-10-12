Attualità

Frana a Vietri sul Mare: sospesi i treni tra Napoli e Salerno

Maltempo in Campania: movimento franoso a Vietri sul Mare. Circolazione sospesa sulla linea Napoli-Salerno via Cava. Attivati bus sostitutivi.

Di:
Ernesto Rocco
Bus sostitutivo

Un’ondata di forte maltempo ha provocato un smottamento nella zona di Vietri sul Mare, causando la sospensione del traffico ferroviario lungo la linea convenzionale Napoli-Salerno via Cava de’ Tirreni. Il blocco riguarda l’itinerario compreso tra Nocera Inferiore e il capoluogo salernitano, con conseguenti ripercussioni sulla mobilita di pendolari e viaggiatori che usufruiscono dei servizi regionali.

Disagi per i pendolari e modifiche alla circolazione

I treni regionali in transito sull’arteria interessata stanno subendo importanti cancellazioni, variazioni di percorso o limitazioni di corsa. Per contenere i disagi e garantire la continuita territoriale tra le stazioni del tratto bloccato, e stato predisposto un servizio sostitutivo mediante autobus navetta.

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I tempi di percorrenza dei pullman sostitutivi rimangono tuttavia condizionati dalla fluidità della viabilità stradale ordinaria, potendo registrare ritardi nei momenti di maggiore congestione del traffico.

Monitoraggio della rete e informazioni sui viaggi

Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro sul luogo dell’evento per effettuare le verifiche di sicurezza necessarie e procedere al ripristino dell’infrastruttura.

L’evoluzione della situazione e la programmazione delle corse sostitutive possono essere consultate in tempo reale:

  • Attraverso i quadri informativi e gli annunci sonori presenti nelle stazioni ferrovie;
  • Nella sezione Infomobilitá dei portali web e delle applicazioni ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.
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