Frana a Vietri sul Mare: sospesi i treni tra Napoli e Salerno

Un’ondata di forte maltempo ha provocato un smottamento nella zona di Vietri sul Mare, causando la sospensione del traffico ferroviario lungo la linea convenzionale Napoli-Salerno via Cava de’ Tirreni. Il blocco riguarda l’itinerario compreso tra Nocera Inferiore e il capoluogo salernitano, con conseguenti ripercussioni sulla mobilita di pendolari e viaggiatori che usufruiscono dei servizi regionali.

Disagi per i pendolari e modifiche alla circolazione

I treni regionali in transito sull’arteria interessata stanno subendo importanti cancellazioni, variazioni di percorso o limitazioni di corsa. Per contenere i disagi e garantire la continuita territoriale tra le stazioni del tratto bloccato, e stato predisposto un servizio sostitutivo mediante autobus navetta.

I tempi di percorrenza dei pullman sostitutivi rimangono tuttavia condizionati dalla fluidità della viabilità stradale ordinaria, potendo registrare ritardi nei momenti di maggiore congestione del traffico.

Monitoraggio della rete e informazioni sui viaggi

Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro sul luogo dell’evento per effettuare le verifiche di sicurezza necessarie e procedere al ripristino dell’infrastruttura.

L’evoluzione della situazione e la programmazione delle corse sostitutive possono essere consultate in tempo reale: