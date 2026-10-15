Università di Salerno al top mondiale della sostenibilità: 100% sui rifiuti nella GreenMetric 2026

L’Università di Salerno rafforza la sua reputazione internazionale nelle politiche di tutela ambientale, posizionandosi tra le realtà più virtuose al mondo per quanto riguarda la sostenibilità dei campus. Nel rapporto della UI GreenMetric World University Rankings 2026, l’Ateneo salernitano ha conquistato il 301° posto globale, raggiungendo contestualmente il 14° posto tra le università italiane e la 73ª posizione a livello europeo. Il punteggio sintetizza una valutazione rigorosa condotta su un campione di ben 2.016 istituti accademici distribuiti in 110 Paesi, confermando l’efficacia delle azioni intraprese all’interno dei plessi di Fisciano e Baronissi.

Un punteggio record spinto dalla gestione dei rifiuti

L’analisi condotta dall’organizzazione internazionale si sviluppa lungo sette direttrici metodologiche introdotte nel sistema di calcolo del 2026: dalla pianificazione delle infrastrutture fisiche (Setting and Infrastructure) all’impiego delle risorse idriche (Water), fino all’efficienza energetica, alla riduzione dell’impronta carbonica (Energy and Climate Change) e al potenziamento della mobilità interna (Transportation). Tra i criteri esaminati rientrano inoltre la digitalizzazione dei processi amministrativi (Governance and Digitalization) e la presenza dei temi ambientali nell’offerta didattica e nella ricerca (Education and Research).

A determinare la crescita in graduatoria dell’Ateneo è stata la performance ottenuta nella categoria dedicata alla gestione dei rifiuti (Waste), in cui Salerno ha registrato un risultato d’eccellenza conseguendo il 100% del punteggio massimo disponibile. Questo traguardo attesta la validità dei programmi interni legati al riciclo, alla differenziazione e al riuso dei materiali. Sulla scia di tali risultati, l’Università ha inoltrato formale candidatura per il professor Giovanni De Feo alla guida del Gruppo di Lavoro nazionale “Risorse e Rifiuti” all’interno della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), organismo che raccoglie 88 atenei sul territorio italiano.

L’esito delle valutazioni conferma il lavoro svolto dalle strutture interne coinvolte nella pianificazione e nel monitoraggio ambientale. In merito all’inserimento nel ranking, la Governance accademica ha commentato i risultati evidenziando la visione sistemica adottata dalla comunità universitaria:

“La classifica GreenMetric 2026 restituisce la fotografia di un Ateneo che affronta la sostenibilità con una prospettiva integrata. Ambiente, innovazione, formazione e organizzazione concorrono alla costruzione di un campus sempre più sostenibile, frutto di scelte, politiche e azioni condivise. Per questo desidero ringraziare l’Ufficio Ambiente e Sostenibilità, l’Ufficio Statistico e tutti i gruppi di lavoro impegnati sul campo. Insieme alla nostra comunità studentesca, avvertiamo la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse come fattori centrali per la qualità della vita nella nostra Università e più in generale per il benessere delle società”.

I dati diffusi dalla UI GreenMetric tracciano per l’Università di Salerno una traiettoria operativa incentrata su criteri misurabili, ponendo l’infrastruttura di Fisciano e i suoi servizi tra i modelli di riferimento sul piano nazionale per la transizione ecologica dei campus universitari.