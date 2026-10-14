Preghiere per Papa Leone XIV dopo l’intervento: l’appello dell’Arcivescovo Bellandi alla comunità di Salerno

Dopo l’intervento chirurgico a cui Papa Leone XIV è stato sottoposto nella giornata di ieri, 13 ottobre 2026, la comunità ecclesiale campana si unisce in un coro unanime di vicinanza e supporto spirituale. L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Mons. Andrea Bellandi, ha rinnovato un accorato invito rivolto a tutte le parrocchie, i gruppi e le realtà del territorio diocesano per intensificare le intenzioni di preghiera destinate al Pontefice in questa delicata fase di convalescenza.

L’invito alle comunità e l’affidamento nelle celebrazioni

L’invito della Curia salernitana punta a coinvolgere capillarmente ogni fedele e comunità parrocchiale durante i momenti liturgici quotidiani e festivi. L’Arcivescovo esorta a rivolgere un pensiero speciale al Santo Padre nel corso delle celebrazioni eucaristiche, affidandolo direttamente al Signore.

L’obiettivo dell’iniziativa spirituale è sostenere Papa Leone XIV nel graduale recupero delle forze fisiche, auspicando che possa ricevere serenità e consolazione durante il periodo di riposo e che il suo cammino verso una piena ripresa della salute proceda senza complicazioni.

Vicinanza filiale e comunione con il Successore di Pietro

Con questo momento di diffuso raccoglimento, la Chiesa di Salerno-Campagna-Acerno intende manifestare in modo tangibile la propria vicinanza filiale e il profondo affetto verso il Successore di Pietro.

L’iniziativa risponde in maniera diretta al desiderio espresso dallo stesso Pontefice, che ha manifestato la volontà di sentirsi accompagnato e sostenuto dall’affetto e dalle orazioni dei fedeli di tutto il mondo in questo momento di prova. La risposta della comunità salernitana testimonia ancora una volta la forza della comunione ecclesiale di fronte alle sfide di salute del Santo Padre.