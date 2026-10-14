Attualità

Preghiere per Papa Leone XIV dopo l’intervento: l’appello dell’Arcivescovo Bellandi alla comunità di Salerno

Dopo l'intervento di Papa Leone XIV, Mons. Andrea Bellandi invita le parrocchie di Salerno a intensificare la preghiera per la sua guarigione

Di:
Carmela Di Marco
Papa Leone XIV

Dopo l’intervento chirurgico a cui Papa Leone XIV è stato sottoposto nella giornata di ieri, 13 ottobre 2026, la comunità ecclesiale campana si unisce in un coro unanime di vicinanza e supporto spirituale. L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Mons. Andrea Bellandi, ha rinnovato un accorato invito rivolto a tutte le parrocchie, i gruppi e le realtà del territorio diocesano per intensificare le intenzioni di preghiera destinate al Pontefice in questa delicata fase di convalescenza.

L’invito alle comunità e l’affidamento nelle celebrazioni

L’invito della Curia salernitana punta a coinvolgere capillarmente ogni fedele e comunità parrocchiale durante i momenti liturgici quotidiani e festivi. L’Arcivescovo esorta a rivolgere un pensiero speciale al Santo Padre nel corso delle celebrazioni eucaristiche, affidandolo direttamente al Signore.

Leggi anche:

Polizia municipale di Salerno: oltre 2.000 interventi a settembre
Salerno città della luce: nella top 20 nazionale per ore di sole e clima ideale
Allarme truffe anche nel salernitano: finti agenti mirano a cittadini e orafi

L’obiettivo dell’iniziativa spirituale è sostenere Papa Leone XIV nel graduale recupero delle forze fisiche, auspicando che possa ricevere serenità e consolazione durante il periodo di riposo e che il suo cammino verso una piena ripresa della salute proceda senza complicazioni.

Vicinanza filiale e comunione con il Successore di Pietro

Con questo momento di diffuso raccoglimento, la Chiesa di Salerno-Campagna-Acerno intende manifestare in modo tangibile la propria vicinanza filiale e il profondo affetto verso il Successore di Pietro.

L’iniziativa risponde in maniera diretta al desiderio espresso dallo stesso Pontefice, che ha manifestato la volontà di sentirsi accompagnato e sostenuto dall’affetto e dalle orazioni dei fedeli di tutto il mondo in questo momento di prova. La risposta della comunità salernitana testimonia ancora una volta la forza della comunione ecclesiale di fronte alle sfide di salute del Santo Padre.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.