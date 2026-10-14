Riapre la Nocera-Salerno via Cava: venerdì si sblocca la ferrovia dei pendolari

La circolazione ferroviaria sulla linea Nocera Inferiore–Salerno, via Cava de’ Tirreni, riprenderà regolarmente venerdì alle ore 17. La riapertura del tratto rappresenta uno snodo cruciale per la mobilità della Campania e mette fine ai consistenti disagi patiti nell’ultimo periodo da centinaia di studenti e lavoratori pendolari. Il ripristino dell’infrastruttura restituirà al territorio un collegamento essenziale per gli spostamenti quotidiani, garantendo nuovamente la continuità socio-economica tra l’agro nocerino-sarnese, la valle del Metelliano e il capoluogo salernitano.

Ripristino della tratta Nocera-Salerno e sicurezza della linea

La conferma della riapertura giunge a seguito di una serie di verifiche tecniche e di interventi urgenti coordinati per assicurare la totale messa in sicurezza dell’area interessata dai recenti problemi alla circolazione. L’evoluzione della vicenda è stata monitorata in stretta sinergia tra le istituzioni regionali e la dirigenza del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Sul tema si è espresso Giovanni Maria Cuofano, consigliere regionale del Gruppo Fico Presidente, che ha sottolineato la rilevanza dell’aggiornamento per la comunità locale:

“Nei giorni scorsi ho seguito costantemente l’evoluzione della vicenda, raccogliendo le sollecitazioni dei comitati e dei cittadini e chiedendo risposte chiare sui tempi necessari al ripristino del servizio. Attraverso il confronto con Luca Zuccalà, dirigente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Direttore Regionale Campania e Molise di Trenitalia, avevo ricevuto aggiornamenti sulle verifiche effettuate e sulle attività necessarie alla messa in sicurezza dell’area. La conferma della riapertura per venerdì alle ore 17 rappresenta ora un aggiornamento importante per tutti gli utenti della linea”.

Il consiglieri ha inoltre ribadito la centralità del dialogo istituzionale per la gestione dei trasporti pubblici:

“Questa vicenda dimostra quanto sia importante ascoltare le istanze dei cittadini e mantenere aperto un confronto costante con gli enti e i soggetti competenti. La sicurezza deve essere sempre garantita, ma è altrettanto necessario assicurare ai pendolari collegamenti efficienti e informazioni puntuali. La riapertura consentirà di ripristinare un collegamento fondamentale per chi ogni giorno si sposta per lavoro, studio e altre necessità. Continuerò a seguire la situazione, dando riscontro alle istanze che arrivano dal territorio e mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze dei cittadini”.

Lavori di manutenzione a Rocca d’Evandro e modifiche ai treni

Accanto al ripristino della Nocera-Salerno, la rete ferroviaria regionale si prepara a un altro importante pacchetto di cantieri per l’ammodernamento delle infrastrutture. Dal 15 al 25 ottobre, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà un intervento di manutenzione programmata all’interno della stazione di Rocca d’Evandro.

L’operazione prevede il rinnovo di tre dispositivi d’armamento oleodinamici, apparecchiature fondamentali per incrementare la sicurezza e l’affidabilità dell’esercizio ferroviario. Gli interventi interesseranno direttamente le tratte Napoli – Roma via Cassino, Roma – Boiano e l’interconnessione strategica con la linea ad Alta Velocità Napoli – Roma.

Cantiere RFI: investimento da 2 milioni di euro e impatto sulla circolazione

L’opera di ammodernamento a Rocca d’Evandro vede un impegno economico complessivo pari a 2 milioni di euro e vedrà impiegate sul campo circa 50 persone, divise tra maestranze dirette di RFI e ditte esterne appaltatrici.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in piena sicurezza, durante l’intero periodo dei cantieri si renderanno necessarie alcune variazioni alla programmazione ordinaria. Nello specifico, diversi treni regionali e a lunga percorrenza delle direttrici Napoli – Roma via Cassino, Roma – Boiano, Roma – Benevento – Lecce e Napoli – Roma AV subiranno cancellazioni, limitazioni di percorso o deviazioni. RFI e le imprese di trasporto invitano i viaggiatori a verificare il dettaglio dei singoli corse attraverso i canali ufficiali e i sistemi di vendita online prima di mettersi in viaggio.