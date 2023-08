Torna nel Cilento la pedalata intercomunale che unisce i monti alle spiagge

Noi del Club Alpino Italiano consideriamo la mountain-bike nel senso letterale del termine: “bici da montagna”, uno strumento per fare escursionismo. La maggior parte di chi organizza attività in MTB si rivolge ad un pubblico di sportivi e di agonisti, invoglia alla velocità, a sfruttare la pendici naturali come terreno di divertimento fine a se stesso. Un impiego riduttivo del mezzo, che genera conflitti tra i vari frequentatori e non solo. Muoversi nell’ambiente come se fosse un campo di gara è sempre sbagliato.

Ecco la necessità di offrire un’alternativa. L’esigenza di proporre un modo diverso di utilizzare la mtb fa nascere tra tre amici(Mariagrazia Libardi, Filippo Marco Tambasco ed il sottoscritto) l’idea di creare un qualcosa di diverso e di fattivo che finalmente possa unire il mare ai monti in bici ed in modo lento, dando la possibilità ai nostri cicloescursionisti di scoprire i più suggestivi scorci dei nostri piccoli borghi.

Un progetto che parte da lontano: Bicilento

Nacque così la prima edizione della Bicilento! Con il medesimo spirito che anima ogni attività CAI, con la cultura e l’esperienza più che secolare del nostro sodalizio, semplicemente utilizzando la mountain bike come strumento per andare in montagna, frequentarla e conoscerla, nel pieno rispetto dei luoghi, dell’ambiente e degli altri fruitori, di chi in montagna ci vive e di chi la frequenta per diletto. Questo per noi significa fare “cicloescursionismo in mountain-bike”.

Perché mountain bike non è solo agonismo o velocità, non è solo discesa a rotta di collo, downhill o free-ride. Noi del CAI vogliamo dar voce a chi pratica la mountain-bike con spirito escursionistico, con genuina passione per la natura.

Dai monti alle spiagge

Vogliamo dar voce a chi è abituato a muoversi in silenzio, a chi ama la sana fatica, a chi non considera l’ambiente montano come un luna-park. Vogliamo difendere la montagna da chi la usa male e da chi la vuole vietare.

La voce di chi ama la montagna e la rispetta, anche in sella ad una bicicletta, conclude Andrea Scagano Referente Nazionale Ambiente Giovani CAI .

I comuni coinvolti nel progetto

Quest’anno la cicloescursione vedrà coinvolti ben sei Comuni. Partendo da Laurito alle ore 8:00 si attraverseranno i borghi di Montano Antilia, Futani,Cuccaro Vetere e San Mauro la Bruca per arrivare sulle favolose spiagge di Palinuro nel primo pomeriggio.All’organizzazione dell’evento grazie all’UNPLI Salerno parteciperanno le rispettive Pro Loco dei sei Comuni coinvolti, un’ottimo segnale di speranza e cooperazione tra le diverse realtà associative intercomunali.