Stella Cilento, frana sulla Provinciale 77: strada chiusa e situazione in peggioramento

La Strada Provinciale 77, arteria che collega Stella Cilento con Omignano e Acquavella, è attualmente chiusa al traffico a causa di un importante cedimento del terreno che ha invaso completamente la carreggiata.

Un primo smottamento si è verificato lunedì notte nella zona del ponte Zancanale Basso, tant’è che la Provincia aveva già disposto una chiusura precauzionale della strada.

Situazione in peggioramento

Tuttavia, questa mattina la situazione è peggiorata: il materiale franoso ha occupato l’intera sede stradale, rendendo il tratto totalmente non percorribile. Le autorità riferiscono che sarà necessario attendere che il terreno si asciughi e si assesti prima di procedere alla rimozione in sicurezza dei detriti. La strada provinciale è attualmente sotto monitoraggio.