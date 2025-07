Sicurezza idrogeologica a Centola: completati i lavori su Via Velardino

Sono ufficialmente conclusi i lavori di messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico che hanno interessato Via Velardino, nel capoluogo di Centola. L’intervento, avviato nel mese di marzo del corrente anno, ha visto il ripristino delle strutture danneggiate e del tratto stradale adiacente, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità per cittadini e turisti. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Rosario Pirrone, ha espresso grande soddisfazione per il completamento di quest’opera strategica.

Dettagli del progetto

Il progetto di messa in sicurezza, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 4 marzo 2021 (progetto definitivo/esecutivo) e successivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 23 ottobre 2024 (variante al progetto definitivo/esecutivo), è stato affidato all’impresa Violante Domenico con Contratto d’Appalto n. 4/2022 del 14 luglio 2022. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 350.000,00 euro. Questo significativo investimento è stato finanziato tramite un Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 23 febbraio 2021. Il finanziamento è poi confluito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specificamente all’interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, dedicato agli “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”.

Benefici per il territorio

I lavori eseguiti hanno previsto la realizzazione di gabbionate metalliche modulari riempite con pietrame calcareo. Queste strutture sono state progettate per garantire la stabilizzazione del versante franoso in alcuni punti critici della zona. Parallelamente, è stato effettuato il disgaggio dei massi pericolanti e il rifacimento del manto bituminoso dell’intero tratto stradale di Via Velardino.

Il completamento di questi interventi è di fondamentale importanza per la viabilità e la sicurezza del territorio di Centola. Via Velardino rappresenta, infatti, un’arteria secondaria cruciale che “migliora concretamente la vita di cittadini e turisti, garantendo collegamenti più rapidi e sicuri tra alcune frazioni con il capoluogo”. Il Sindaco Rosario Pirrone e l’Amministrazione Comunale hanno voluto ringraziare “tutti i cittadini per la comprensione e collaborazione dimostrata” durante lo svolgimento dei lavori.