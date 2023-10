Si conclude nel migliore dei modi la XII edizione del progetto cinematografico Ciak…si gita! presso il cinema Plaza a Napoli. 18 scuole da tutta Italia (2 istituti dalla Lombardia, 1 dalla Valle D’Aosta, 1 dalla Toscana, 2 dall’Umbria, 1 dalle Marche, 4 dal Lazio, 1 dalla Sicilia, 1 dalla Basilicata, 5 dalla Campania) in gita nelle città della regione Campania e in particolare nel Cilento per vivere in una giornata anche l’esperienza cinematografica e diventare per un giorno attore, fonico, cameraman, fotografo di scena, segretaria di edizione, aiuto regista.

Gli ospiti

Quest’anno la manifestazione conclusiva Ciak…si gita! ha avuto il piacere e l’onore di ospitare il Consigliere regionale on. Franco Picarone che ha premiato il corto vincitore “ In guerra la verità “ realizzato dagli studenti dell’I.I.S. “Lagrangia” di Vercelli (AO). Importante il saluto alle scuole del Presidente del Parco Nazionale Del Cilento, Giuseppe Pino Coccorullo e la presenza dell’attore Angelo Di Gennaro che ha premiato i migliori attori.

L’edizione di quest’anno

Il progetto è arrivato alla sua XII edizione grazie all’intuizione del tour operator Francesco Cairone di Promogite e del regista Gianni Petrizzo della Film Studio di Agropoli, due imprenditori cilentani che sono riusciti a creare dal nulla un valido progetto di Cineturismo.

I corti vincitori

SEZIONE TUTTI GLI ISTITUTI TEMA BULLISMO

“Premio degli Studenti” sezione Bullismo :

Scuola Media Statale “D’Ovidio – Nicolardi” di Napoli dal titolo Un’amicizia contrastata

Premio “Miglior Interpretazione Femminile” sezione Bullismo : I.C. “M. Beneventano” di Ottaviano dal titolo “ Lo scotch che rattoppa i cuori”

Premio “Miglior Sceneggiatura” sezione Bullismo a: I.C. Statale “P. Berardi – F.S. Nitti” di Melfi dal titolo “ La preda “

Premio “Miglior Interpretazione Maschile” sezione Bullismo : I.C. Gianicolo di Roma dal titolo “Clean Heart”

Premio “Miglior Corto” sezione Bullismo : I.C. Gualdo Tadino dal titolo “Uniti si vince”

SEZIONE ISTITUTI DI I° GRADO TEMA LIBERO “premio degli Studenti” sezione istituti di 1°grado : I.C. “S. Di Giacomo – E. De Nicola” di Agerola dal titolo “Un’amicizia oltre i confini delle sbarre”

Premio “Miglior Interpretazione Femminile” sezione istituti di 1°grado a: 10° I.C. “Emanuele Giaracà” di Siracusa dal titolo “W lo sport”

Premio “Miglior Sceneggiatura” sezione istituti di 1°grado : Istituto Omnicomprensivo Scuola Media “A. Fusco” di Castelforte dal titolo “ Le tradizioni di famiglia”

Premio “Miglior Interpretazione Maschile” sezione istituti di 1°grado : I.C. 3 “Don Peppe Diana” di Portici Premia l’attore Gigi Savoia dal titolo “Non è mai troppo tardi per…cominciare”

Premio “Miglior Corto” sezione istituti di 1°grado : I.C. “A. Caponnetto” di Monsummano Terme dal titolo “Piramide dell’odio”

SEZIONE ISTITUTI DI II° GRADO TEMA LIBERO “premio degli Studenti” sezione istituti di 2°grado : Istituto Omnicomprensivo di Castelforte Liceo “Alberti” di Minturno dal titolo “La sfida”

Premio “Miglior Sceneggiatura” sezione istituti di 2°grado : I.I.S. “Italo Calvino” di Rozzano dal titolo “L’ultima gita al mare”

Premio “Miglior Interpretazione Maschile” sezione istituti di 2°grado : I. .L. “Francesco De Pinedo” di Roma dal titolo “Le apparenze ingannano”

Premio “Miglior Interpretazione Femminile” sezione istituti di 2°grado : I.I.S. “Lagrangia” di Vercelli dal titolo “In guerra la verità”

Premio “Miglior Corto” sezione istituti di 2°grado :I.I.S. “Lagrangia” di Vercelli dal titolo “In guerra la verità”