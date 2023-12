Si chiude la 2^ edizione della “Convergenze Academy” dedicata agli account manager

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, comunica che si è conclusa con successo la seconda edizione di “Convergenze Academy”, il progetto di formazione di giovani talenti.

La seconda edizione

Questa seconda edizione è stata dedicata agli Account Manager e basata sul metodo CBL – Challenge Based Learning, ed è partita lo scorso ottobre presso la sede operativa di Convergenze a Trentinara (Salerno) con la collaborazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il percorso ha visto i ragazzi lavorare in gruppo e sfidarsi su argomenti differenti.

I giovani durante i workshop hanno avuto modo di confrontarsi con alcuni dei più importanti modelli di vendita, hanno approfondito tecniche di benchmarking e SWOT analysis, infine hanno apprezzato le testimonianze di illustri personaggi del territorio che grazie alle loro capacità e alle loro idee hanno saputo creare grandi opportunità e relazioni.

Le dichiarazioni

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Convergenze da sempre sostiene la crescita del territorio e le sue potenzialità ed è per questo motivo cheper il secondo anno consecutivo ha deciso di investire nel progetto Academy. Siamo convinti che le risorse umane siano un fattore importantissimo per le aziende ed è per noi motivo di orgoglio poter contribuire alla formazione di giovani talenti per aiutarli a fare la differenza e a creare nuove opportunità lavorative e di crescita. Quest’anno abbiamo voluto dare importanza a un percorso formativo capace di incoraggiare l’apprendimento e l’esperienza sul campo, mettendo ben in evidenza ciò che è molto importante per la nostra azienda e non solo: la centralità del cliente e il senso di appartenenza aziendale. È stato un viaggio a volte faticoso, ma ricco di soddisfazioni, e siamo pronti a condividere nuove esperienze”.

La consegna degli attestati

La consegna degli attestati di partecipazione è avvenuta oggi presso la sede di Convergenze, a Capaccio Paestum, alla presenza del management di Convergenze, del Direttore e del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il percorso di formazione, partito lo scorso ottobre presso la sede operativa di Convergenze a Trentinara (Salerno), ha visto la partecipazione di giovani talenti provenienti dai comuni situati in prossimità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.