Si avvicina la Pasqua, ecco gli eventi del weekend per trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento

Il weekend di Pasqua è caratterizzato da una serie di eventi emozionanti e significativi in tutta Italia. Dalle celebrazioni religiose alle attività ricreative e culturali.

Una delle celebrazioni più importanti del weekend di Pasqua è la Santa Messa di Pasqua. La Settimana Santa è caratterizzata anche da tanti eventi tradizionali con le congreghe e i riti Pasquali.

Ma non solo celebrazioni religiose. In molte città italiane, i visitatori hanno potuto partecipare a eventi culturali e ricreativi durante il weekend di Pasqua.

Ecco gli eventi nel Cilento

Casal Velino Marina appuntamento con Nostalgia 90

Nostalgia 90 a Casal Velino Marina nel Cilento il 9 aprile 2023. Per una notte sali a bordo della macchina del tempo, lasciati travolgere dai ritmi, l’intrattenimento e l’atmosfera che ha fatto la storia. Dopo i successi che l’evento Nostalgia 90 sta raccogliendo in tutt’Italia, tanto da programmare ben 120 tappe in altrettante località, l’appuntamento pasquale a Casal Velino vuole chiudere in bellezza le festività approfittando anche delle migliaia di presenze turistiche sul territorio.

Nostalgia 90 sta riscuotendo un enorme successo non solo fra generazioni nate negli anni 70-80, ma anche tra i giovanissimi. Complice dell’eco che l’evento sta registrando anche a livello internazionale un’efficace strategia di comunicazione, la spettacolarità scenica delle coreografie, le musiche mixate da Dj di fama e un crescente entusiasmo alimentato anche dal poter condividere momenti di libertà dopo il periodo pandemico.

PasquettArt ad Agnone Cilento: 10 aprile

Start ore 09:30 Arte, musica, mercatini artiginali

41° Torneo Internazionale di Calcio fino a domani presso lo stadio Guariglia di Agropoli

Il Torneo Internazionale Città di Agropoli, ideato da Antonio Inverso alias Caciotta, ospiterà ben 88 squadre, divise in 11 categorie. Arriveranno in Campania compagini provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Inghilterra, Canada, Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca. Oltre a queste, parteciperanno anche club di varie regioni italiane, come Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia.

Pasqua al Cilento Outlet

Per questa Pasqua fino al 10 aprile Sartoria Italiana ti offre uno sconto esclusivo per rinnovare il tuo stile: acquista 3 prodotti e ottieni il 50% di sconto su quello meno caro! Scopri la collezione di capi d’abbigliamento per uomo, realizzati con tessuti di alta qualità e cura dei dettagli. Non perdere questa occasione e visita lo store!

Una visita al Parco Archeologico di Paestum e Velia

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta l’area archeologica e il Museo di Paestum e l’area archeologica di Velia saranno regolarmente aperti dalle ore 8:30 alle ore 19:30, con emissione dell’ultimo biglietto alle ore 18:30

Approfittate di questi giorni di festa per ammirare la bellezza di due magnifiche città antiche della Magna Grecia e per partecipare a tutte le iniziative previste per grandi e piccini.