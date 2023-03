Pasqua dance a Casal Velino: arriva Nostalgia 90, l’evento che sta facendo boom di presenze in tutt’Italia

Pasqua è dance a Casal Velino. L’occasione sarà la presenza dello spettacolo dance che sta letteralmente spopolando in tutt’Italia, fra i più richiesti in Europa.

Dopo varie tappe nel Cilento, a Palinuro, Agropoli, in ultimo Vallo della Lucania, Casal Velino si prepara per accogliere Nostalgia 90, un mix di musica dance, coreografie, spettacolari giochi di luce e coriandoli.

L’evento a Casal Velino

Il palco dell’evento sarà allestito nel Piazzale Grande Eventi, in località Porto, di fronte a Piazza Marconi. Il luogo prescelto consentirà agevolmente di ospitare le migliaia di presenze previste per l’occasione. Dopo l’ultimo bagno di folla a Vallo della Lucania, nel mese scorso, dove si sono registrate non meno di 7 mila presenze, si pensa infatti di doppiare facilmente il risultato anche a Casal Velino.

Dopo i successi che l’evento Nostalgia 90 sta raccogliendo in tutt’Italia, tanto da programmare ben 120 tappe in altrettante località, l’appuntamento pasquale a Casal Velino vuole chiudere in bellezza le festività approfittando anche delle migliaia di presenze turistiche sul territorio.

Definito già il piano di parcheggi previsto per la serata, visto che la frazione Marina è dotata di vari punti di sosta, il più capiente in prossimità della rotatoria d’ingresso al paese.

Nostalgia 90 è Made in Cilento

Nostalgia 90 sta riscuotendo un enorme successo non solo fra generazioni nate negli anni 70-80, ma anche tra i giovanissimi. Complice dell’eco che l’evento sta registrando anche a livello internazionale un’efficace strategia di comunicazione, la spettacolarità scenica delle coreografie, le musiche mixate da Dj di fama e un crescente entusiasmo alimentato anche dal poter condividere momenti di libertà dopo il periodo pandemico.

Un mix di emozioni che riesce a coinvolgere anche i più giovani, cresciuti al suono di musiche molto lontane dai Mitici Anni 90.