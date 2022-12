Agropoli, Capodanno in piazza: tutte le regole per l’appuntamento con Nostalgia 90

Manca poco per l’appuntamento con Nostalgia 90, un marchio che è una garanzia, la piazza principale di Agropoli, si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Ecco lo show Nostalgia 90

Si tratta di un vero show/party con musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets, effetti speciali.

Appuntamento in Piazza Vittorio Veneto

Il palco verrà allestito nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, pronta ad accogliere giovani e meno giovani con tanta voglia di divertirsi, ballare, cantare e iniziare il nuovo anno nel modo giusto.

In considerazione del notevole flusso di persone atteso, è stata operata apposita ordinanza a regolamentare la circolazione veicolare e la fermata/sosta dei veicoli.

Ad aprire la serata, a partire dalle ore 19.30, ci sarà Ciro Panariello noto deejay locale, appartenente all’associazione MO.VI.DA, presieduta da Domenico Camardo e composta da deejay e operatori della movida.

PIANO TRAFFICO

Per quanto riguarda il piano traffico, è stata prevista l’interdizione alla circolazione e deviazione del traffico per il 1 gennaio 2023 dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 fino al termine dell’evento musicale: in viale Europa, tratto da intersezione Duca Sanfelice fino all’incrocio con via Pio X; via Pio X, nel tratto da intersezione viale Europa fino all’incrocio con via Bovio; via Petrarca, tratto da intersezione Pio X fino all’incrocio con via Giolitti.

Sarà attivo il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 9:00 fino al termine dell’evento nelle seguenti strade: viale Europa, dal cancello pedonale della scuola dell’infanzia fino all’intersezione di via Pio X, compresa area di carico/scarico di via cavalieri di Vittorio Veneto/caduti di Nassiriya; via Pio X, dal termine dello stallo riservato ai veicoli al servizio delle persone disabili fino all’intersezione con via Bovio.

Piano parcheggi

I parcheggi consigliati sono i seguenti:

Ex campo sportivo Landolfi, mercato coperto via Chili, Piazza Merola, scuola secondaria primo grado “Vairo”, via Romanelli, viale Lazio, Largo Caruccio (antistante Eurospin), Piazza Mediterraneo (antistante Cineteatro “De Filippo”).

«Con questo Capodanno – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella – andiamo a compiere un passo importante che guarda alla movida e al turismo giovanile.

Svoltiamo rispetto al passato, quando c’era il cantante che faceva il suo concerto e andava via.

Invitiamo le persone che hanno voglia di trascorrere un primo dell’anno davvero memorabile a scegliere Agropoli la sera del 1 gennaio 2023. Non ve ne pentirete».

Oggi, anche con l’ausilio dell’associazione MO.VI.DA, diamo vita ad una modalità che vuole essere innovativa e continuativa nel tempo.

Siamo certi che la scelta di Nostalgia 90 sarà premiante.