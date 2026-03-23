Servizi sociali nel Vallo di Diano: al via l’indagine per ascoltare i bisogni delle famiglie

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha ufficialmente dato il via a una capillare campagna di sensibilizzazione finalizzata a porre i nuclei familiari al centro della programmazione territoriale. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del Centro Famiglia, punta a raccogliere dati preziosi per il miglioramento dei servizi educativi, relazionali e genitoriali, promuovendo una partecipazione attiva dei cittadini nella definizione delle politiche sociali.

Un’indagine conoscitiva per servizi su misura

Al cuore della strategia di ascolto si colloca la diffusione di un questionario strutturato in 19 domande, progettato per mappare con precisione bisogni, aspettative e priorità della popolazione. Lo strumento, che prevede sia risposte chiuse che aperte, è rivolto a genitori o tutori di minori di età compresa tra 0 e 18 anni.

Dopo una prima fase di somministrazione dedicata agli utenti che già usufruiscono dei servizi consortili, l’indagine è ora estesa all’intera cittadinanza dei comuni del Vallo di Diano, del Tanagro e degli Alburni. La compilazione, che deve essere effettuata da un solo componente per nucleo familiare, resterà aperta fino al 30 aprile e potrà avvenire in forma totalmente anonima e autonoma attraverso canali web, social e supporti cartacei.

Il valore della partecipazione nelle dichiarazioni dei vertici

L’iniziativa si inserisce nel più ampio Progetto di rafforzamento del Centro Famiglia, finanziato dalla Regione Campania, e rappresenta un pilastro per l’efficacia delle future azioni amministrative. Il presidente del Consorzio Sociale S10, Michele Di Candia, ha ribadito l’importanza strategica del dialogo con l’utenza:

“Ascoltare le famiglie è il primo passo per costruire servizi davvero utili e rispondenti ai bisogni reali del territorio. Il questionario rappresenta uno strumento concreto di partecipazione e condivisione”.

Sulla stessa linea il direttore Antonio Florio, che ha evidenziato come il monitoraggio costante sia la chiave per l’innovazione sociale:

“La partecipazione attiva delle famiglie è fondamentale per costruire servizi sempre più efficaci. Attraverso questo questionario potremo raccogliere dati utili e orientare al meglio le future azioni del Consorzio”.

Il ruolo strategico del Centro Famiglia sul territorio

Il Centro Famiglia opera come un servizio sociale gratuito volto a sostenere le funzioni educative, emotive e relazionali dei nuclei familiari. La struttura si rivolge a una platea eterogenea che comprende giovani coppie, famiglie monoparentali e famiglie straniere, con l’obiettivo ultimo di incrementare il benessere collettivo e la qualità della vita.

Le attività sono realizzate in sinergia con la Cooperativa Sociale Iris e l’Associazione Il Cortile APS. Per garantire una presenza capillare, gli sportelli sono operativi presso le sedi di Sala Consilina (ex Tribunale) e Polla (sede della Polizia Municipale e del Giudice di Pace). Per partecipare all’indagine, è possibile consultare il sito ufficiale del Consorzio Sociale S10 o accedere direttamente al modulo digitale dedicato.