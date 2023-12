Sempre più tentati furti nel Vallo di Diano. I ladri ripresi dalle telecamere a San Pietro al Tanagro

Sono numerosi i tentativi di furto nel Vallo di Diano e purtroppo tanti anche quelli che riescono ad essere messi a segno. Il modus operandi è sempre lo stesso ed è sempre la stessa la fascia oraria scelta: i malviventi agiscono in tardo pomeriggio in abitazioni o attività nelle quali, sanno, di non trovare i proprietari.

Furti nel Vallo di Diano: rabbia dei residenti

Ma sono diversi anche i casi in cui si sono introdotti in abitazioni nelle quali si trovava qualcuno nella stanza accanto ed hanno agito indisturbati. Ormai i cittadini esasperati hanno alzato di tanto l’attenzione.

Lo dimostrano le immagini pubblicate su Facebook nel tardo pomeriggio di ieri. Sono i frame di un sistema di videosorveglianza che mostrano come due ladri, con volto travisato, tentano di introdursi all’interno di una villetta in via della Sorgente a San Pietro al Tanagro, fortunatamente senza riuscire nel loro intento.

Indagini in corso

Il lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Roberto Bertini, è costante e capillare su un territorio molto vasto e con una notevole mancanza di militari in servizio nella compagnia valdianese.

Diversi i tentativi di furti registrati da nord a sud del comprensorio valdianese. Solitamente i ladri fanno razzìa di soldi e preziosi, ma non disdegnano come nel caso di un’abitazione situata nel centro storico di Sant’Arsenio, di rubare anche olio e alimenti.