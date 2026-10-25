Scuole a Salerno, 1 milione dell’8 per mille per riqualificare le palestre della Monterisi

Il Comune di Salerno prosegue lungo la linea strategica volta all’ammodernamento, all’adeguamento sismico e alla riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia scolastica cittadino. L’Amministrazione comunale ha infatti deliberato la partecipazione al nuovo avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’assegnazione delle risorse derivanti dalla quota a gestione statale dell’Otto per Mille dell’IRPEF, destinate in modo specifico agli interventi sulle strutture scolastiche.

Il progetto per la scuola Monterisi in via Vincenzo Loria

L’obiettivo dell’Ente di Palazzo di Città è candidare a finanziamento il progetto relativo ai lavori di adeguamento sismico delle due palestre a servizio dell’edificio scolastico “Monterisi”, situato in via Vincenzo Loria. L’intervento che punta alla punta al ripristino della piena funzionalità delle strutture sportive, prevede un importo complessivo pari a 999.555,53 euro.

Criticità sismiche e chiusura delle strutture sportive

La struttura, grazie a un precedente contributo finanziario di origine regionale, è stata oggetto di una valutazione della sicurezza statica eseguita nell’ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti. L’indagine ha evidenziato la presenza di gravissimi elementi di criticità. A causa dei rischi emersi dalle analisi tecniche, circa due anni fa è stato interdetto l’utilizzo per le attività di educazione motoria di entrambe le palestre facenti parte del plesso scolastico.

La doppia linea di finanziamento per massimizzare le risorse

Di recente l’Amministrazione comunale aveva già candidato la medesima proposta progettuale alla seconda fase del programma di edilizia scolastica regionale “Scuola Viva in cantiere (Sessione 2026)”, di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 198/2026. Come specificato nell’atto di Giunta, al fine di massimizzare le opportunità di reperire la necessaria copertura finanziaria per la realizzazione dell’opera, si è scelto di candidare l’intervento anche all’Avviso pubblico statale del 1° ottobre 2026 per la quota dell’Otto per Mille IRPEF.

Qualora l’intervento dovesse risultare finanziabile su entrambe le linee di contributo, il Comune si impegnerà ad effettuare tempestivamente le dovute opzioni e le relative comunicazioni formalizzate agli enti erogatori, garantendo il rispetto del divieto di doppio finanziamento per le medesime spese.