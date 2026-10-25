Attualità

Scuole a Salerno, 1 milione dell’8 per mille per riqualificare le palestre della Monterisi

Salerno candida il progetto da circa 1 milione di euro dai fondi Otto per Mille IRPEF per l'adeguamento sismico e la riapertura delle palestre della scuola Monterisi.

Di:
Antonio Pagano
Municipio Salerno

Il Comune di Salerno prosegue lungo la linea strategica volta all’ammodernamento, all’adeguamento sismico e alla riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia scolastica cittadino. L’Amministrazione comunale ha infatti deliberato la partecipazione al nuovo avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’assegnazione delle risorse derivanti dalla quota a gestione statale dell’Otto per Mille dell’IRPEF, destinate in modo specifico agli interventi sulle strutture scolastiche.

Il progetto per la scuola Monterisi in via Vincenzo Loria

L’obiettivo dell’Ente di Palazzo di Città è candidare a finanziamento il progetto relativo ai lavori di adeguamento sismico delle due palestre a servizio dell’edificio scolastico “Monterisi”, situato in via Vincenzo Loria. L’intervento che punta alla punta al ripristino della piena funzionalità delle strutture sportive, prevede un importo complessivo pari a 999.555,53 euro.

Leggi anche:

Scuola: Albanella punta su IA e robotica. Sarebbe il primo istituto in Campania
Protesta autotrasporti, il piano della Prefettura salva la filiera alimentare: 50 corridoi protetti per cibo e carburanti
Padula: studenti in piazza per il diritto allo studio e i trasporti

Criticità sismiche e chiusura delle strutture sportive

La struttura, grazie a un precedente contributo finanziario di origine regionale, è stata oggetto di una valutazione della sicurezza statica eseguita nell’ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti. L’indagine ha evidenziato la presenza di gravissimi elementi di criticità. A causa dei rischi emersi dalle analisi tecniche, circa due anni fa è stato interdetto l’utilizzo per le attività di educazione motoria di entrambe le palestre facenti parte del plesso scolastico.

La doppia linea di finanziamento per massimizzare le risorse

Di recente l’Amministrazione comunale aveva già candidato la medesima proposta progettuale alla seconda fase del programma di edilizia scolastica regionale “Scuola Viva in cantiere (Sessione 2026)”, di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 198/2026. Come specificato nell’atto di Giunta, al fine di massimizzare le opportunità di reperire la necessaria copertura finanziaria per la realizzazione dell’opera, si è scelto di candidare l’intervento anche all’Avviso pubblico statale del 1° ottobre 2026 per la quota dell’Otto per Mille IRPEF.

Qualora l’intervento dovesse risultare finanziabile su entrambe le linee di contributo, il Comune si impegnerà ad effettuare tempestivamente le dovute opzioni e le relative comunicazioni formalizzate agli enti erogatori, garantendo il rispetto del divieto di doppio finanziamento per le medesime spese.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.