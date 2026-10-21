Attualità

Sicurezza nelle scuole ad Eboli: verifiche sismiche in sei plessi

Il Comune di Eboli approva le valutazioni di sicurezza sismica in sei scuole cittadine per oltre 117mila euro con fondi PR FESR e POC Campania.

Di:
Antonio Pagano
Eboli, Municipio blu

Il Comune di Eboli punta con forza sulla prevenzione e sulla sicurezza degli edifici scolastici. Attraverso una serie di determinazioni firmate dal responsabile dei Lavori Pubblici, l’Ente ha approvato le valutazioni della sicurezza effettuate, secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), su sei plessi cittadini.

Fondi regionali: finanziamento da oltre 117mila euro

Gli interventi di verifica e analisi sono stati ammessi a finanziamento a valere sulle risorse dei programmi regionali PR FESR e POC Campania, per un importo complessivo pari a 117.041,96 euro.

Leggi anche:

Sciopero dei tir e stop ai rifiuti: chiudono le isole ecologiche nel Salernitano
Eboli, Albo Pretorio offline da giorni: cittadini al buio e uffici in tilt
Battipaglia, Forza Italia contro la Francese: «Propaganda nei cantieri»

Nel dettaglio, gli impegni economici per ciascuna struttura hanno riguardato:

Plesso ScolasticoIstituto di RiferimentoImporto
Scuola dell’infanzia “Agatino Aria”I.C. “Matteo Ripa”14.973,90 €
Primaria e Infanzia “Borgo”Direzione Didattica 1° Circolo49.761,95 €
Primaria “Casarsa”Direzione Didattica 1° Circolo6.929,42 €
Primaria e Infanzia “Cioffi”I.C. “Virgilio”17.203,26 €
Scuola Primaria “G. Gonzaga”I.C. “G. Gonzaga”13.043,27 €
Scuola dell’infanzia “Virgilio”I.C. “Virgilio”15.130,16 €

Analisi e vulnerabilità sismica: l’iter delle valutazioni

La valutazione della sicurezza di una struttura esistente rappresenta un procedimento quantitativo volto a determinare l’entità delle azioni che l’edificio è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa vigente.

Nello specifico, le indagini condotte sui sei plessi di Eboli hanno riguardato le seguenti prestazioni tecniche:

Verifica della vulnerabilità sismica con indicazione dei possibili interventi di miglioramento strutturale e stima sommaria dei relativi costi.

Analisi storico-critica del fabbricato;

Rilievo geometrico-strutturale e degli elementi non strutturali;

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.