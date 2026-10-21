Sicurezza nelle scuole ad Eboli: verifiche sismiche in sei plessi

Il Comune di Eboli punta con forza sulla prevenzione e sulla sicurezza degli edifici scolastici. Attraverso una serie di determinazioni firmate dal responsabile dei Lavori Pubblici, l’Ente ha approvato le valutazioni della sicurezza effettuate, secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), su sei plessi cittadini.

Fondi regionali: finanziamento da oltre 117mila euro

Gli interventi di verifica e analisi sono stati ammessi a finanziamento a valere sulle risorse dei programmi regionali PR FESR e POC Campania, per un importo complessivo pari a 117.041,96 euro.

Nel dettaglio, gli impegni economici per ciascuna struttura hanno riguardato:

Plesso Scolastico Istituto di Riferimento Importo Scuola dell’infanzia “Agatino Aria” I.C. “Matteo Ripa” 14.973,90 € Primaria e Infanzia “Borgo” Direzione Didattica 1° Circolo 49.761,95 € Primaria “Casarsa” Direzione Didattica 1° Circolo 6.929,42 € Primaria e Infanzia “Cioffi” I.C. “Virgilio” 17.203,26 € Scuola Primaria “G. Gonzaga” I.C. “G. Gonzaga” 13.043,27 € Scuola dell’infanzia “Virgilio” I.C. “Virgilio” 15.130,16 €

Analisi e vulnerabilità sismica: l’iter delle valutazioni

La valutazione della sicurezza di una struttura esistente rappresenta un procedimento quantitativo volto a determinare l’entità delle azioni che l’edificio è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa vigente.

Nello specifico, le indagini condotte sui sei plessi di Eboli hanno riguardato le seguenti prestazioni tecniche:

Verifica della vulnerabilità sismica con indicazione dei possibili interventi di miglioramento strutturale e stima sommaria dei relativi costi.

Analisi storico-critica del fabbricato;

Rilievo geometrico-strutturale e degli elementi non strutturali;