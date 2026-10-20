Attualità

Eboli, Albo Pretorio offline da giorni: cittadini al buio e uffici in tilt

L'Albo Pretorio online del Comune di Eboli è inaccessibile da venerdì. Causa probabile un guasto alla fibra: disagi e uffici tempestati di chiamate

Di:
Antonio Elia
Municipio Eboli

Proseguono da venerdì scorso i pesanti disagi per gli utenti che tentano di consultare l’Albo Pretorio online del Comune di Eboli. Il collegamento telematico al servizio risulta interrotto, impedendo a cittadini, liberi professionisti e operatori dell’informazione l’accesso e la consultazione di atti amministrativi, determine, ordinanze e provvedimenti istituzionali emessi dall’ente locale.

La situazione sta generando notevoli difficoltà operative: gli uffici comunali sono tempestati di telefonate da parte di utenti intenti a verificare le cause del disservizio e a conoscere i tempi previsti per il ripristino della regolare funzionalità della piattaforma.

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Il collegamento diretto alla piattaforma istituzionale risulta non raggiungibile o impossibilitato a caricare la pagina di ricerca. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore per motivare il blocco, si fa riferimento a un presunto guasto alla rete in fibra ottica localizzato nel territorio di Pomezia, per il quale sarebbero attualmente in corso interventi tecnici di riparazione. A rendere la vicenda singolare è il fatto che, secondo le segnalazioni pervenute, il malfunzionamento sembrerebbe circoscritto al solo accesso all’Albo Pretorio, mentre gli altri servizi informatici appaiono regolari.

Trasparenza a rischio: le richieste della cittadinanza

Il blocco del portale non rappresenta un problema secondario: l’Albo Pretorio costituisce lo strumento primario per la pubblicità legale degli atti e per il rispetto del principio di trasparenza dell’attività amministrativa.

A fronte di diversi giorni di inaccessibilità, la cittadinanza richiede indicazioni chiare e ufficiali da parte dell’Amministrazione sulle cause del guasto, sullo stato dei lavori di ripristino e sulle tempistiche esatte per il ritorno alla normalità. La domanda rimane inattesa: quando tornerà pienamente operativo l’Albo Pretorio del Comune di Eboli?

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