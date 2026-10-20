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Caro carburante: la protesta dei trasportatori paralizza lo svincolo di Eboli

Continuano le proteste dei trasportatori allo svincolo di Eboli contro il caro carburante. C'è apprensione per le scorte e si attende il tavolo di Roma

Di:
Antonio Elia
Caro carburante: la protesta dei trasportatori paralizza lo svincolo di Eboli

Non si ferma la protesta dei trasportatori allo svincolo autostradale di Eboli. Anche in queste ore numerosi camion restano fermi a causa dei forti rincari del carburante. La situazione continua a mettere in grave difficoltà il settore dell’autotrasporto e rischia di causare pesanti ripercussioni sull’intera filiera della distribuzione delle merci.

Attesa per il tavolo a Roma e rischi per la spesa dei cittadini

Gli autotrasportatori chiedono risposte rapide e guardano con particolare attenzione alla riunione prevista a Roma, ritenuta un passaggio cruciale per sbloccare la crisi. Nel frattempo cresce la preoccupazione per i possibili disagi a carico dei consumatori: in diversi supermercati iniziano a registrarsi timori per la reperibilità dei prodotti sugli scaffali, mentre in alcune stazioni di servizio inizia già a scarseggiare il carburante.

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Il dibattito politico e sociale: le voci del territorio

Per approfondire le dinamiche della vicenda abbiamo raccolto le testimonianze di Gerardo Rosania, già sindaco di Eboli, e di Romina Malfeo, esponente di Avanti Giffoni e possibile candidata alla carica di primo cittadino. Le loro valutazioni contribuiscono ad alimentare il dibattito sulle conseguenze economiche e sociali della mobilitazione, ribadendo la necessità di individuare al più presto una soluzione che garantisca il ripristino regolare dei trasporti.

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