Scuola: un viaggio di istruzione nel Cilento all’insegna della conoscenza del Pianeta

L’esperienza degli alunni dell’I.C di Casoria 3 “Carducci-King” che hanno realizzato il Progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito “Conoscere il Pianeta”, ha potuto concretizzarsi nell’opportunità di visitare le aree archeologiche di Ascea e Paestum, il Museo del PNCVDA e l’Oasi della Fiumara ad Omignano Scalo.

Aree archeologiche di Ascea e Paestum, Museo del PNCVDA, Oasi della Fiumara sotto gli occhi entusiasti dei ragazzi

Luoghi magnifici dal punto di vista del patrimonio naturalistico, bellezze biologiche a cielo aperto dove è stato possibile osservare da vicino, con metodologie sempre molto efficaci della outdoor education, la macchia mediterranea e le specie endemiche del territorio. I discenti hanno ampliato le loro conoscenze e competenze sulle tematiche ambientali, quali innanzi tutto la salvaguardia della natura così come ci è stata offerta.

Conoscenza imprescindibile per tale attività di tutela sono stati i Parchi naturali e le Aree marine protette, oggetto di interesse durante le lezioni introduttive tenute dai Docenti nominati in qualità di tutor esperti, nonché delle videolezioni tenute dal Dott. F. Tiralongo dell’Università di Catania e membro della Lega Navale e di quelle in presenza con la Dott.ssa P.Parrella.

450 ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Carducci-King di Casoria

Le tematiche principali del progetto, che ha coinvolto circa quattrocentocinquanta ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Carducci-King che hanno partecipato alle attività laboratoriali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, hanno avuto come filo conduttore la conoscenza degli ambienti delle aree boschive e marine.

Gli esperti hanno illustrato il Parco Nazionale del Cilento e la riserva marina di Palinuro, con le varietà di flora e fauna, si sono soffermati poi sui concetti di biodiversità e geo diversità e sull’importanza della loro conservazione.

Dichiarazioni di alto gradimento verso il Cilento

Soddisfatto il Preside dell’I.C di Casoria 3 Carducci -King Professore Giovanni Buonocore: “Gli allievi hanno affrontato questa esperienza nel migliore dei modi. Ho potuto costatare l’entusiasmo dei ragazzi, soprattutto riguardo l’osservazione diretta dei siti storici e naturali del Cilento, dimostrando ancora una volta quanto sia importante riscoprire la didattica esperienziale”. Dello stesso avviso è il Professore Roberto Lonzano curatore del Progetto: “Durante le prime lezioni tenute dai docenti tutor dell’Istituto, ai ragazzi sono stati spiegati con video e presentazioni i concetti fondamentali di: ecologia, ecosistema, parco naturale, parco marino, l’importanza di effettuare una corretta e sistematica raccolta differenziata, il tutto integrato da lavoretti manuali e realizzazioni grafiche che poi hanno trovato riscontro nei giorni finali del progetto vissuto nella meravigliosa terra del Cilento“. L’allieva Rosa Sollo che frequenta la terza media si dice :”entusiasta di aver svolto una bella attività progettuale, all’insegna della conservazione del pianeta che noi giovani dobbiamo preservare con volontà e impegno”.