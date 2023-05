Messa in sicurezza del borgo antico di Castel San Lorenzo: il sindaco chiede supporto al Parco Nazionale del Cilento

Il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, ha deciso di mettere in sicurezza le scale del borgo antico della città, installando delle ringhiere. Il progetto è stato redatto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune, ma per finanziare i lavori, il sindaco si è rivolto all’ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il finanziamento

La richiesta di finanziamento è stata accolta con favore dal Parco che ha stanziato 36.500 euro per i lavori necessari a migliorare l’aspetto e la sicurezza del centro storico. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai cittadini di Castel San Lorenzo, che da tempo attendevano questo intervento.

Le vie di ingresso di località Noele saranno interessate dai lavori, che comprendono la posa in opera di ringhiere e altre opere di miglioramento della sicurezza delle scale. La data di inizio dei lavori non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma il sindaco ha assicurato che i cantieri apriranno a breve.

Il progetto

Il progetto per la messa in sicurezza delle scale del borgo antico di Castel San Lorenzo rappresenta un importante passo avanti per la città, che potrà finalmente garantire ai propri cittadini un centro storico più sicuro e accogliente. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra il comune e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dimostrando come il lavoro di squadra possa portare grandi risultati per il territorio.