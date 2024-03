Sarim e Sindacati: incontro proficuo per il futuro dei Sub Ambiti Distrettuali

Si è tenuto ieri un incontro tra Sarim, azienda leader nel settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e le sigle sindacali FP CGIL, FIT CISL e FIADEL. L'obiettivo dell'incontro era quello di gettare le basi per una collaborazione proficua sul futuro dei Sub Ambiti Distrettuali (SAD) in Campania.

Un progetto industriale innovativo

L'amministratore delegato di Sarim, Mino Bardascino, ha illustrato ai presenti la manifestazione di interesse inviata ai Comuni dei SAD Agro Meridionale, Picentini e Battipaglia, Piana del Sele – Porte del Cilento, e all'Ente D'Ambito. Il progetto industriale, improntato sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, avrà la funzione di efficientare e ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti.

Miglioramento delle condizioni lavorative

Particolare attenzione è stata data al miglioramento delle condizioni lavorative degli addetti grazie all'innovazione tecnologica e ai processi di meccanizzazione introdotti nel sistema di raccolta dei rifiuti.

Soddisfazione da parte di Sarim e Sindacati

Bardascino ha espresso soddisfazione per l'incontro, sottolineando la volontà di crescita aziendale orientata a un miglioramento della qualità del lavoro e del servizio erogato al cittadino.

Erasmo Venosi della FP CGIL ha dichiarato che il progetto si inserisce pienamente nella nuova visione del sindacato, in quanto si allinea al nuovo contratto unico e supporta la transizione ecologica.

Massimo Stanzione della FIT CISL ha auspicato il successo di questa innovativa idea, sottolineando l'importanza di un dialogo istituzionale ancora più ampio con l'EDA.

Angelo Rispoli (FIADEL) ha accolto con favore il percorso proposto da Sarim, ritenendo che sia un'opportunità virtuosa per tutti gli attori coinvolti.