Sapri: screening nefrologico tra gli studenti, ecco risultati e criticità

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri ha ospitato ieri un importante incontro volto alla promozione e alla cura delle malattie in età pediatrica-adolescenziale. Si è trattato, in concreto, di uno screening nefrologico dedicato a tutti gli studenti degli istituti scolastici presenti nella città della Spigolatrice, volto a individuare eventuali anomalie da approfondire con successivi esami diagnostici.

In totale sono stati ben 1.176 gli studenti che hanno aderito alla campagna di screening promossa dall’Azienda Sanitaria Locale di Salerno e sostenuta attivamente dal Rotary, dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Sapri e dal Comune di Sapri.

Il primario: “Dati in linea per i reni, ma preoccupa il sovrappeso”

“La prevenzione è fondamentale, soprattutto quando viene fatta in età pediatrica-adolescenziale come abbiamo fatto noi”, ha dichiarato il Primario del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

Il primario ha poi espresso i suoi ringraziamenti istituzionali: “Devo ringraziare sicuramente la mia direzione sanitaria di presidio e la mia direzione generale e aziendale perché senza il contributo dell’azienda non potevamo sicuramente determinare i dati che abbiamo raccolto. Così come ringrazio il Rotary per la presenza in questa campagna di screening”.

Il paradosso della Dieta Mediterranea

Analizzando i dati emersi dalle visite, il medico ha evidenziato un quadro inaspettato per il territorio:

“Per quanto attiene ai dati rilevati, abbiamo capito che la nostra popolazione scolastica ha un problema che è quello dell’obesità più che della malattia renale. Sull’ipotesi di malattia renale ci siamo attestati su quella che è la media nazionale. Per l’obesità, speravo che nella patria della Dieta Mediterranea avessimo un dato di sovrappeso sicuramente inferiore, però purtroppo dobbiamo lavorare in tal senso”.

Nonostante questo dato, il bilancio resta ampiamente positivo: “Comunque sono campagne di screening che svolgono un ruolo fondamentale. Quindi non ci fermeremo e cercheremo anche di continuare questo screening nei territori interni del Golfo di Policastro”.

Il ruolo del Rotary: “Un grande network per il territorio”

A supportare l’iniziativa sono stati anche il Rotary Distretto 2101, il Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro e il Rotary E-Club Film&Friends 2101.

“Il Rotary fa della salute una delle proprie aree d’intervento” – hanno dichiarato i rappresentanti del club Service – “Il Rotary ha dimostrato ancora una volta di essere al fianco delle istituzioni, delle scuole, del mondo sanitario per realizzare un grande network che sia in grado di cambiare in meglio i nostri territori”.