Sapri, chiusa la SS18 per lavori Anas: interdizione anche per il sentiero Apprezzami l’Asino

L’interdizioee alla viabilità lungo la strada statale 18 “Tirrenia Inferiore”, nel tratto compreso tra i Comune di Sapri e la località Acquafredda di Maratea, si è resa necessaria per consentire ad Anas lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria, a partire da lunedì 16 Febbraio e fino a martedì 10 Marzo.

L’interdizione del sentiero

Più precisamente si procederà con il ripristino e l’integrazione di reti e barriere paramassi, nella zona interessata dalla chiusura al traffico veicolare, per la difesa del tratto stradale. Motivo per il quale, il Sindaco della Città di Sapri Antonio Gentile con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura e vietato il transito pedonale anche lungo il sentiero “Apprezzami l’asino”, sottostante il tratto della statale 18 interdetta al traffico veicolare.

Tutto questo per garantire e tutelare la pubblica e privata incolumità. Le operazioni che interesseranno il costone roccioso riguarderanno infatti il disgancio di pietre e massi che, nell’azione di rotolamento, potrebbero interessare il sentiero “Apprezzami l’asino”.

Al fine, dunque, di tutelare la pubblica e privata incolumità, è stato necessario disporre la chiusura anche del Sentiero.