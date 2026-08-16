Ricette tipiche

“Sapori in tavola”: zucchetta lunga bianca con pomodoro, caso e ova, una ricetta dell’estate cilentana

Scopri la ricetta della zucchetta lunga bianca con pomodoro San Marzano DOP, caso e ova. Il vero sapore dell'estate cilentana in un piatto unico

Di: Bruno Sodano
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Nuovo appuntamento con il programma “Sapori in tavola” a cura di Bruno Sodano. La zucchetta lunga bianca è uno di quegli ortaggi che d’estate negli orti cilentani possono regalare grandi soddisfazioni. Cresce velocemente, raggiunge dimensioni importanti e in cucina si presta soprattutto alle preparazioni semplici, quelle di casa.

Oggi la prepariamo con pomodoro San Marzano DOP, cacioricotta di capra del Cilento e uova. O, come avremmo detto una volta molto più semplicemente, con caso e ova.

Il risultato deve essere quasi una zuppa: la zucchetta diventa tenerissima, il pomodoro forma un sughetto denso ma ancora abbastanza umido e alla fine arrivano le uova con il cacioricotta, che non devono trasformarsi in una frittata ma creare una sorta di stracciatella. E qui pane tostato o fresella sono praticamente obbligatori.

Ingredienti (per 4 persone)

  • 1 zucchetta lunga bianca
  • 400 g di Pomodoro San Marzano DOP
  • 3 uova
  • 100 g di cacioricotta di capra del Cilento stagionato
  • 1 cipolla
  • Basilico fresco Q.B.
  • Olio extravergine di oliva del Cilento Q.B.
  • Sale Q.B.
  • Pane tostato o fresella di pane duro per accompagnare

Procedimento passo passo

  1. Prepara il pomodoro: passa il San Marzano DOP fino a ottenere un succo abbastanza liscio e tienilo da parte.
  2. Pela la zucchetta: aprila ed elimina la parte interna con i semi, soprattutto se già sviluppati. Taglia quindi la polpa a tocchetti abbastanza regolari, così da ottenere una cottura uniforme.
  3. Il soffritto: in una pentola larga e abbastanza alta fai soffriggere dolcemente la cipolla tagliata finemente con un generoso giro di olio extravergine di oliva del Cilento e qualche foglia di basilico.
  4. Insaporisci la zucchetta: aggiungi la zucchetta e falla insaporire per una decina di minuti, mescolando di tanto in tanto. Questo passaggio è importante: prima di aggiungere liquidi vogliamo che la zucchetta prenda bene il sapore del soffritto.
  5. La cottura: versa quindi il succo di Pomodoro San Marzano DOP, fai insaporire ancora e aggiungi acqua fino quasi a coprire tutto. Aggiusta di sale e lascia cuocere dolcemente fino a quando la zucchetta sarà tenera e il fondo di cottura si sarà ristretto.Nota di cottura: Attenzione però a non farlo asciugare troppo: dobbiamo ottenere un sughetto denso e cremoso, ma ancora presente, perché ci servirà per l’ultima parte della ricetta.
  6. Il composto di uova: in una ciotola sbatti le tre uova con il cacioricotta di capra del Cilento stagionato, grattugiato finemente.
  7. Il tocco finale (Caso e Ova): quando la zucchetta è pronta, versa il composto direttamente nella pentola e mescola delicatamente. Le uova devono rapprendersi formando tanti piccoli fiocchi, quasi una stracciatella, legandosi al pomodoro e alla zucchetta senza diventare una frittata.
  8. Spegni il fuoco e termina con abbondante basilico fresco.

Come servirla

Servila con del pane tostato oppure, ancora meglio, con una fresella di pane duro sul fondo del piatto: assorbirà il pomodoro, l’olio e tutto il sughetto di cottura.

Una ricetta semplice, di quelle che con pochi ingredienti riescono a portare a tavola tutto il sapore dell’orto estivo cilentano. Buon appetito.

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