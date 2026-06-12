Sanza si trasforma in uno degli alberghi diffusi più grandi del Sud: 20 milioni dal PNRR per il borgo dell’accoglienza

Il futuro del Vallo di Diano e la rinascita delle aree interne passano da una strategia ambiziosa che unisce turismo, innovazione e sostenibilità. Il progetto “Sanza Borgo dell’Accoglienza” è stato presentato ufficialmente al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. L’incontro ha segnato un momento di cruciale confronto istituzionale per una delle iniziative più significative del territorio, mirata a unire la rigenerazione urbana a una solida crescita sociale.

Un investimento storico da 20 milioni di euro

L’iniziativa, focalizzata sul comune di Sanza in provincia di Salerno, si inserisce nel cuore pulsante del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Al centro del piano strategico vi è un finanziamento di circa 20 milioni di euro interamente stanziato attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Questa imponente dotazione finanziaria permetterà di attuare un piano strutturato per contrastare lo spopolamento e valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico locale.

Nasce uno dei più grandi alberghi diffusi del Mezzogiorno

Il nucleo operativo dell’intervento prevede una trasformazione radicale del tessuto urbanistico del paese. Attraverso il recupero degli immobili esistenti e la valorizzazione del centro storico, Sanza si appresta a diventare uno dei più grandi alberghi diffusi del Sud Italia. Il modello dell’albergo diffuso consentirà di integrare i servizi ricettivi all’interno della comunità, offrendo un’esperienza di ospitalità sostenibile e a stretto contatto con la cultura locale, senza l’impatto ambientale delle grandi strutture tradizionali.

Sinergia istituzionale per il rilancio del territorio

Alla discussione con il Presidente Roberto Fico ha preso parte una delegazione di primo piano dei rappresentanti locali e regionali, a testimonianza della compattezza istituzionale attorno all’opera. Al tavolo erano presenti il Consigliere regionale Corrado Matera, la Presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D’Alto, il Sindaco di Sanza e Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito, insieme al Vicesindaco Antonio Lettieri. Il confronto ha ribadito la centralità del progetto come volano di sviluppo per l’intera Campania meridionale.