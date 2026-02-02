Sant’Angelo a Fasanella: Teresa Scorza, 38 anni, sarà Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Teresa Scorza, 38 anni, originaria di Sant’Angelo a Fasanella, sarà insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il prestigioso riconoscimento le sarà conferito nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà il prossimo 3 marzo al Quirinale.

Il riconoscimento

L’onorificenza rientra nelle trentuno attribuite motu proprio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno civile e sociale. Teresa Scorza è stata scelta per la sua dedizione al bene comune e per la testimonianza dei valori repubblicani, “per aver reso – si legge nella motivazione – il lavoro uno strumento di inclusione”.

Imprenditrice e titolare di diverse attività commerciali, Teresa Scorza ha costruito un modello d’impresa fortemente orientato all’inclusione sociale: oltre la metà dei suoi dipendenti presenta infatti difficoltà intellettive o psichiatriche. La sua realtà, ZeroPerCento, è oggi una vera e propria boutique di servizi che promuove inclusione, sostenibilità e benessere nelle aziende, valorizzando talenti spesso invisibili e trasformando le differenze in una risorsa.

Le parole del sindaco Tierno

«Il riconoscimento conferito a Teresa Scorza è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità – dichiara il Sindaco Bruno Tierno –. La sua esperienza dimostra come l’impresa possa essere non solo luogo di produzione, ma anche strumento di crescita sociale, dignità e inclusione. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, le rivolgo le più sentite congratulazioni». Un esempio concreto di come il lavoro, quando guidato da valori autentici, possa diventare leva di cambiamento e coesione sociale.