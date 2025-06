Santa Marina, Campo Estivo 2025: il 9 luglio scade il termine per l’iscrizione

Mercoledì 9 luglio, alle ore 13.00, scade il termine per le iscrizioni al Campo Estivo 2025 nel Comune di Santa Marina, il servizio è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, residenti nel territorio comunale e si svolgerà sulla spiaggia di Policastro Bussentino.

Come iscriversi

I moduli per l’iscrizione sono reperibili sul sito del Comune di Santa Marina: www.comune.santamarina.sa.it/ presso la Casa Comunale a Santa Marina capoluogo, e presso la Delegazione di Policastro Bussentino. Potranno essere consegnate direttamente all’ufficio protocollo nei giorni d’apertura al pubblico o

mediante P.E.C. all’indirizzo: comune.santamarina@pec.it (in formato pdf)

Il campo estivo partirà il 14 luglio, dalle 9.00 alle 12.30, e si protrarrà fino al 29 agosto.

Il servizio

Questo è il quinto anno consecutivo in cui viene attivato questo servizio, atteso dai bambini e dai genitori, che avranno in questo modo la possibilità di dedicarsi al lavoro o ad altre attività. Al tempo stesso i ragazzi avranno a disposizione un servizio che offrirà lo svago e la spensieratezza tipica del periodo estivo, ma sarà anche un importante momento di crescita e socializzazione, non mancheranno i momenti didattici che permetteranno ai ragazzi di apprendere giocando, grazie anche alla presenza di personale qualificato. Accanto al campo estivo sarà effettuato un altro servizio che in passato ha riscosso un grande consenso, il punto spiaggia per disabili, dotato di sedia job, una specifica sedia a rotelle che consente l’ingresso in acqua. Sia il Campo estivo che il punto spiaggia per disabili partiranno a luglio e si protrarranno fino al 29 agosto.