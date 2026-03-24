San Pietro al Tanagro, la primavera sboccia all’uncinetto: Corso Umberto I si trasforma in un giardino d’arte

A San Pietro al Tanagro, la primavera non è solo una data sul calendario, ma un’opera d’arte collettiva che prende vita tra le mani dei cittadini. Lungo Corso Umberto I, il cuore pulsante del borgo è stato invaso da un’esplosione di colori: oltre cento fiori fatti a mano che hanno trasformato il paesaggio urbano in un piccolo museo a cielo aperto.

L’iniziativa dell’associazione “L’arte nelle mani”

Il progetto porta la firma dell’associazione L’arte nelle mani, che ha scelto di accogliere la bella stagione con un intervento di arredo urbano tanto originale quanto simbolico. Ogni fiore è un pezzo unico, realizzato con dedizione millimetrica attraverso le tecniche dell’uncinetto e del tricotin. Dietro ogni petalo di lana e filo ci sono ore di lavoro, pazienza e un profondo amore per le proprie radici.

Un messaggio di cura e comunità

A spiegare l’anima dell’iniziativa è la presidente dell’associazione, Angela Giffone: l’allestimento è un invito esplicito a coltivare le idee e i sogni con la stessa costanza con cui si cura un’aiuola.

“Proprio come i fiori, anche i sogni hanno bisogno di tempo, dedizione e fiducia per poter sbocciare.”

Non si tratta di semplice decoro: i fili intrecciati diventano una metafora della comunità stessa. Ogni creazione contribuisce a costruire un “giardino” condiviso, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di incontro, bellezza e partecipazione attiva. Un gesto semplice che restituisce vitalità al territorio, dimostrando che la bellezza può nascere anche da un piccolo filo colorato.