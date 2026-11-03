Salerno, slitta la riapertura della Villa Comunale: prorogata la chiusura per il montaggio delle Luci d’Artista

La Villa Comunale di Salerno rimarrà chiusa al pubblico ancora per qualche giorno. Con l’Ordinanza Sindacale n. 1021 del 3 novembre 2026, l’Amministrazione comunale ha disposto la proroga del divieto di accesso all’area di via Roma a partire da mercoledì 4 novembre e fino alle ore 14:00 di sabato 7 novembre 2026. Il provvedimento si è reso necessario per completare lo stoccaggio e l’installazione delle opere luminose e dei personaggi figurativi previsti per la XXI edizione dell’evento Luci d’Artista 2026-2027.

Il maltempo rallenta il cantiere: le motivazioni del provvedimento

La decisione di estendere l’interdizione dell’area, precedentemente stabilita dall’ordinanza n. 1004 del 29 ottobre, nasce dalle difficoltà operative riscontrate sul campo negli ultimi giorni. Come evidenziato dalla relazione tecnica inviata dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Servizio di montaggio:

“A causa delle recenti condizioni meteo non favorevoli, in cui non è stato possibile lavorare secondo i programmi prestabiliti, risulta necessario procedere in proroga all’ordinanza n. 1004/2026, alla continuazione della chiusura della Villa Comunale di via Roma, in prosecuzione al periodo precedente e, quindi, da mercoledì 4 novembre p.v. fino alle ore 14:00 di sabato 7 novembre, al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini, nonché per continuare a consentire la custodia dei materiali, delle apparecchiature e delle opere presenti negli spazi della stessa villa in attesa delle loro completa installazione.”

Considerato che il parco urbano rappresenta un frequente punto di ritrovo per famiglie e minori, il Comune ha applicato il principio di precauzione per tutelare l’incolumità pubblica e prevenire potenziali pericoli legati alle attività di cantiere in corso.

Regole di accesso e sanzioni previste

Durante il periodo di fermo, la gestione dei varchi di accesso sarà curata dalla società Salerno Pulita, in coordinamento con il RUP per garantire la supervisione degli ingressi. L’accesso al perimetro della Villa sarà riservato unicamente a:

Personale tecnico e comunale direttamente impegnato nei lavori o nelle verifiche di competenza;

direttamente impegnato nei lavori o nelle verifiche di competenza; Mezzi di soccorso, Polizia e Vigili del Fuoco per motivi legati all’esercizio delle proprie funzioni;

per motivi legati all’esercizio delle proprie funzioni; Servizi privati indifferibili nei casi di comprovata e urgente necessità.

I controlli sul rispetto della disposizione saranno effettuati dal Settore della Polizia Locale. L’ordinanza specifica inoltre che i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge e l’inosservanza delle prescrizioni potrà comportare conseguenze penali ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Salvo ulteriori ed eventuali comunicazioni o revoche anticipate, la riapertura dei cancelli alla cittadinanza avverrà regolarmente nel primo pomeriggio di sabato 7 novembre.