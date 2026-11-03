Salerno, nasce la Mappa del Terzo settore: 2300 enti online per i cittadini

Il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno, Sodalis, ha ufficialmente lanciato la Mappa del Terzo settore, un’innovativa piattaforma digitale accessibile all’indirizzo www.csvsalerno.it/mappa-terzo-settore. Il progetto nasce con l’obiettivo di censire, promuovere e connettere le realtà associative del territorio salernitano, offrendo ai cittadini e alle istituzioni una bussola interattiva per accedere agevolmente ai servizi sociali e di assistenza presenti sul territorio.

Un hub interattivo per la provincia di Salerno

La nuova infrastruttura online raccoglie le schede dettagliate di oltre 2.300 enti del Terzo settore (ETS) operanti nella provincia salernitana. Grazie all’integrazione con Google Maps, ogni organizzazione è puntualmente geolocalizzata. Consultando il portale, gli utenti possono reperire in modo rapido i recapiti fondamentali per entrare in contatto diretto con le associazioni, tra cui indirizzi fisici, numeri telefonici e caselle di posta elettronica, filtrando le ricerche per ambito di intervento o vicinanza geografica.

Servizi pubblici e associazioni in un’unica rete

La mappa si distingue per il suo approccio integrato al benessere della comunità localizzando non soltanto gli enti no-profit, ma anche i presidi e le infrastrutture pubbliche di rilievo. Nel database sono stati inseriti i servizi afferenti ai Piani di Zona, le Case della Comunità e gli ambulatori medici virtuali. Questa convergenza di dati rende la piattaforma un punto di riferimento unificato per la ricerca di risposte concrete alle esigenze sociali e sanitarie dei cittadini salernitani.

La visione del CSV e l’aggiornamento partecipato

L’iniziativa punta a consolidare il tessuto sociale locale favorendo il lavoro di rete. A rimarcare la rilevanza socio-culturale del progetto è Agostino Braca, Presidente di Sodalis CSV Salerno:

“Con questo strumento vogliamo dare un volto e un luogo a chi ogni giorno si impegna per la nostra comunità. È un contributo concreto che accorcia le distanze tra cittadini e associazioni, rafforzando il tessuto sociale del salernitano”

Il censimento si presenta come uno strumento dinamico e aperto alla collaborazione continua delle organizzazioni territoriali. Le associazioni che intedano aggiornare la propria scheda o richiedere l’inserimento di nuove informazioni possono inviare una segnalazione via e-mail all’indirizzo coordinamento@csvsalerno.it, consentendo allo staff di Sodalis di mantenere la banca dati costantemente allineata alle evoluzioni del territorio.