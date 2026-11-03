L’ultimo saluto al Sergente Simone Ruggia: anche il gonfalone di Salerno a Roma

La comunità di Salerno si è svegliata in un clima di profonda commozione per rendere l’ultimo omaggio al Sergente Simone Ruggia, il giovane concittadino scomparso in Bosnia Erzegovina mentre svolgeva il proprio servizio nella missione internazionale di pace a Brčko. Per la giornata di oggi, coincidente con le esequie solenni, la giunta comunale ha ufficialmente proclamato il lutto cittadino, facendosi portavoce del profondo cordoglio di tutti gli abitanti. L’iniziativa testimonia la vicinanza delle istituzioni locali e della popolazione al dramma che ha colpito la famiglia del militare.

Esequie solenni a Roma e la presenza delle istituzioni salernitane

I funerali di Stato si svolgono la mattina di oggi nella Capitale, con la partecipazione delle più alte cariche civili, militari e religiose della nazione. A rappresentare ufficialmente la comunità salernitana a Roma è presente il Gonfalone della Città di Salerno, scortato dagli agenti della Polizia Municipale in alta uniforme e accompagnato da una delegazione istituzionale. Parallelamente alle esequie romane, la memoria del sergente è stata onorata anche sul territorio locale: all’interno delle scuole e negli uffici pubblici salernitani è stato osservato un minuto di silenzio per raccogliersi nel ricordo del giovane caduto.

Il sacrificio nei Balcani e l’abbraccio dell’intera nazione

Il tragico evento si è verificato all’interno del teatro operativo di Brčko, un’area chiave per il mantenimento degli equilibri e della sicurezza nell’area balcanica. In questo contesto, le forze armate italiane operano da tempo con dedizione per assicurare stabilità e protezione alle popolazioni locali. La salma del sergente, rientrata in Italia presso l’aeroporto militare con una cerimonia d’accoglienza solenne alla presenza dei vertici dello Stato, ha unito il Paese in un unico sentimento di cordoglio. L’Italia intera si stringe intorno ai parenti dei militari caduti in missione, ricordando il loro valore nell’adempimento del dovere e nella tutela della cooperazione internazionale.