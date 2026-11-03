Attualità

L’ultimo saluto al Sergente Simone Ruggia: anche il gonfalone di Salerno a Roma

Funerali di Stato a Roma per il Sergente Simone Ruggia, caduto in Bosnia. Salerno si unisce al cordoglio proclamando il lutto cittadino.

Di:
Ernesto Rocco
Tragedia in Bosnia: quattro militari italiani morti, il cordoglio di Futuro Nazionale Campania

La comunità di Salerno si è svegliata in un clima di profonda commozione per rendere l’ultimo omaggio al Sergente Simone Ruggia, il giovane concittadino scomparso in Bosnia Erzegovina mentre svolgeva il proprio servizio nella missione internazionale di pace a Brčko. Per la giornata di oggi, coincidente con le esequie solenni, la giunta comunale ha ufficialmente proclamato il lutto cittadino, facendosi portavoce del profondo cordoglio di tutti gli abitanti. L’iniziativa testimonia la vicinanza delle istituzioni locali e della popolazione al dramma che ha colpito la famiglia del militare.

Esequie solenni a Roma e la presenza delle istituzioni salernitane

I funerali di Stato si svolgono la mattina di oggi nella Capitale, con la partecipazione delle più alte cariche civili, militari e religiose della nazione. A rappresentare ufficialmente la comunità salernitana a Roma è presente il Gonfalone della Città di Salerno, scortato dagli agenti della Polizia Municipale in alta uniforme e accompagnato da una delegazione istituzionale. Parallelamente alle esequie romane, la memoria del sergente è stata onorata anche sul territorio locale: all’interno delle scuole e negli uffici pubblici salernitani è stato osservato un minuto di silenzio per raccogliersi nel ricordo del giovane caduto.

Leggi anche:

Salerno, evade dai domiciliari col braccialetto e minaccia l’ex nel bar: arrestato
Fonderie Pisano, rottura con la Regione: avviati 88 licenziamenti
Salerno in lutto cittadino per i funerali dei quattro militari caduti in Bosnia

Il sacrificio nei Balcani e l’abbraccio dell’intera nazione

Il tragico evento si è verificato all’interno del teatro operativo di Brčko, un’area chiave per il mantenimento degli equilibri e della sicurezza nell’area balcanica. In questo contesto, le forze armate italiane operano da tempo con dedizione per assicurare stabilità e protezione alle popolazioni locali. La salma del sergente, rientrata in Italia presso l’aeroporto militare con una cerimonia d’accoglienza solenne alla presenza dei vertici dello Stato, ha unito il Paese in un unico sentimento di cordoglio. L’Italia intera si stringe intorno ai parenti dei militari caduti in missione, ricordando il loro valore nell’adempimento del dovere e nella tutela della cooperazione internazionale.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.