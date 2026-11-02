Attualità

Salerno in lutto cittadino per i funerali dei quattro militari caduti in Bosnia

Ordinanza a Salerno per il lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Stato dei militari caduti in Bosnia, tra cui il sergente Simone Ruggia.

Di:
Ernesto Rocco
Tragedia in Bosnia: quattro militari italiani morti, il cordoglio di Futuro Nazionale Campania

Il Comune di Salerno ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, martedì 3 novembre, coincidente con lo svolgimento dei funerali di Stato dei quattro militari italiani scomparsi nel drammatico incidente avvenuto in Bosnia. Le solenni esequie saranno celebrate a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alla presenza delle massime autorità civili e militari.

Il provvedimento e le disposizioni comunali

L’iniziativa è stata formata dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, mediante un’apposita ordinanza siglata per testimoniare il profondo cordoglio della comunità salernitana. Il provvedimento rende omaggio al sergente Simone Ruggia, originario proprio del capoluogo, e agli altri tre effettivi dell’Esercito Italiano che hanno perso la vita nel compimento della loro missione sul suolo bosniaco.

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Tra le disposizioni stabilite dall’ordinanza rientra l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso Palazzo di Città e su tutti gli edifici pubblici di pertinenza comunale sul territorio cittadino.

La presenza del gonfalone alle esequie solenni

In occasione dell’ultimo saluto nella capitale, la città di Salerno parteciperà ufficialmente alla cerimonia liturgica nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri attraverso la presenza del Gonfalone comunale. Una rappresentanza istituzionale affiancherà le famiglie delle vittime e i vertici delle forze armate per trasmettere la vicinanza dell’intera cittadinanza.

L’ordinanza firmata dal primo cittadino sottolinea il sentimento d’unione e la partecipazione istituzionale al lutto che ha colpito l’Esercito Italiano e i parenti dei caduti:

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza vengono espressi i sentimenti di più profondo cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia di Simone Ruggia, all’Esercito Italiano e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa tragedia”.

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