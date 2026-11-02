Concorso Oss Salerno, Nursind all’Asl: «Subito la graduatoria e le assunzioni»

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno si trova al centro delle sollecitazioni sindacali per lo sblocco definitivo del concorso unico regionale riservato agli Operatori Socio-Sanitari (Oss). Il Nursind Salerno ha chiesto formalmente ai vertici aziendali di velocizzare le procedure di controllo sui titoli presentati dai candidati, così da arrivare in tempi brevi alla pubblicazione della graduatoria finale e al successivo avvio dei contratti per i vincitori.

La richiesta del sindacato sui tempi della procedura

Il blocco delle operazioni e l’assenza di un calendario preciso destano forte preoccupazione tra i lavoratori e i candidati idonei. La richiesta centrale rivolta all’amministrazione dell’Asl riguarda la definizione di date scadenziate per concludere l’iter burocratico e garantire chiarezza a chi ha sostenuto le prove concorsuali.

«Non possiamo consentire che una procedura concorsuale resti ferma senza date certe. I candidati hanno diritto a conoscere il proprio futuro e l’Azienda deve dare risposte concrete», dichiara Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno.

Istanza di trasparenza sullo stato dei controlli

Accanto al tema della tempistica, il sindacato pone l’accento sulla trasparenza amministrativa. È stata avanzata formale richiesta per conoscere dettagli specifici in merito al processo di verifica documentale e alla quota di personale destinata alla copertura dei posti nell’ambito territoriale salernitano.

Sulla questione interviene anche Adriano Cirillo, segretario amministrativo del Nursind Salerno: «Abbiamo chiesto di conoscere lo stato delle verifiche sui titoli, il numero dei vincitori destinati all’Asl Salerno e il cronoprogramma delle assunzioni. Servono trasparenza e tempi definiti».

Rispetto degli accordi sindacali e priorità alle assunzioni

Un altro nodo centrale riguarda la gestione del personale e il rispetto degli impegni presi durante i tavoli di delegazione trattante. Il sindacato ribadisce l’importanza di dare precedenza allo scorrimento dei vincitori del concorso rispetto ad altre forme di inserimento o stabilizzazione dell’organico.

Netta anche la posizione dei delegati Rsu del Nursind per l’Asl Salerno, Giovanni Aspromonte e Vincenzo Berna: «L’impegno assunto al tavolo sindacale è chiaro: prima le assunzioni dei vincitori del concorso Oss, poi eventuali ulteriori stabilizzazioni. Chiediamo che gli accordi vengano rispettati e che nessuna scelta comprometta le aspettative di chi ha superato il concorso».

Il termine inviato ai vertici dell’Asl

La rappresentanza dei lavoratori ha stabilito un termine preciso per ricevere chiarimenti ufficiali, indicando un limite temporale di una settimana per la risposta da parte dell’Azienda. In assenza di un riscontro formale, verranno attivate ulteriori misure di confronto sindacale.

Il Nursind ha chiesto un riscontro scritto entro sette giorni, riservandosi, in caso di mancata risposta o ulteriori ritardi, di richiedere un incontro sindacale urgente.

«È il momento di passare dalle parole ai fatti: la graduatoria va pubblicata e i vincitori devono essere assunti», conclude Tomasco.