Cronaca

Salerno, evade dai domiciliari col braccialetto e minaccia l’ex nel bar: arrestato

Un uomo ai domiciliari si toglie il braccialetto, raggiunge l'ex compagna sul posto di lavoro e la minaccia: decisivo il pronto intervento della Polizia a Salerno.

Di:
Ernesto Rocco
Polizia

Evade dagli arresti domiciliari, si presenta nel bar dove lavora l’ex compagna e tenta di aggredirla minacciandola pesantemente. È accaduto a Salerno, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo accusato dei reati di evasione e atti persecutori aggravati. L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e alla tempestività delle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti e la fuga dai domiciliari

I fatti risalgono alla giornata di venerdì 30 ottobre. L’uomo si trovava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico, proprio a causa di precedenti episodi di stalking nei confronti dell’ex partner. Nonostante il dispositivo di controllo, il soggetto si è allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione per dirigersi verso l’esercizio commerciale in cui la donna presta servizio.

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Una volta entrato nel bar, l’aggressore si è scagliato verbalmente contro la donna con frasi ingiuriose e minacciose, arrivando a un contatto fisico da cui la vittima è fortunatamente riuscita a divincolarsi per cercare riparo e chiedere soccorso.

L’allarme e il tempestivo intervento della Polizia

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: decisiva è stata la combinazione tra la segnalazione elettronica inoltrata dai Carabinieri — allertati dal dispositivo anti-stalking — e la chiamata d’emergenza inoltrata al Numero Unico Europeo 112.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno si sono recati sul posto a sirene spiegate. Al loro arrivo, i poliziotti hanno intercettato e bloccato l’uomo mentre tentava di guadagnare la fuga uscendo dal locale.

L’arresto e i riscontri della Procura

I successivi controlli incrociati effettuati tramite la banca dati del portale SDI hanno confermato la posizione giuridica dell’uomo e la violazione della misura cautelare in corso. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per evasione e per la reiterazione degli atti persecutori nei confronti della donna.

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