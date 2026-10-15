Luci d’artista a Salerno, via al montaggio: corsa contro il tempo per l’inaugurazione

Salerno si prepara a riaccendersi per la nuova edizione delle Luci d’Artista, uno degli eventi natalizi più attesi del Sud Italia e forte attrattore turistico per l’intera regione Campania. A seguito dei festeggiamenti per il Santo Patrono San Matteo, le squadre di tecnici hanno dato il via alle operazioni di allestimento delle luminarie dorate e scenografiche in diversi punti nevralgici della città. L’obiettivo della giunta comunale è completare i lavori in tempo utile per inaugurare l’evento durante la prima settimana di novembre, garantendo un’ampia finestra di fruizione per visitatori e commercianti locali.

Il piano dei lavori e le zone interessate dalle luminarie

I cantieri per il montaggio delle installazioni luminose stanno procedendo in modo spedito. In queste ore le operazioni principali stanno interessando Corso Vittorio Emanuele, la principale arteria pedonale e dello shopping cittadino.

Nei prossimi giorni gli interventi si estenderanno progressivamente ad altre aree simboliche di Salerno:

Il Centro Storico , con i suoi vicoli caratteristici pronti ad ospitare trame e soffitti di luce;

, con i suoi vicoli caratteristici pronti ad ospitare trame e soffitti di luce; La Villa Comunale , tradizionalmente trasformata in un “Giardino Incantato” apprezzato dalle famiglie;

, tradizionalmente trasformata in un “Giardino Incantato” apprezzato dalle famiglie; Piazza Flavio Gioia, sede storica dell’opera luminosa centrale a grande impatto visivo.

L’organizzazione punta a massimizzare l’impatto visivo e la sicurezza di residenti e turisti, con un’attenzione particolarmente elevata verso gli standard di allestimento di questa edizione.

Le parole del sindaco Vincenzo De Luca e le novità attese

Sulle tempistiche e sugli scopi dell’evento è intervenuto direttamente il primo cittadino di Salerno, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro istituzionale tenutosi nel centro cittadino. Il sindaco ha confermato la volontà dell’amministrazione di anticipare i tempi di accensione per favorire il flusso turistico.

Come sottolineato questa mattina dal sindaco Vincenzo De Luca: “illuminare la città per la prima settimana di novembre, tempo permettendo”.

Mentre cresce l’attesa per scoprire il tema artistico e le nuove opere d’arte luminosa di quest’anno — sulle quali circolano già diverse indiscrezioni —, la macchina organizzativa lavora a pieno ritmo per garantire che la manifestazione rispetti i più alti standard di accoglienza e spettacolo.