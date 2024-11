Salerno: inaugura domani la prima libreria diffusa

Sabato 9 novembre, alle ore 11,00, sarà inaugurata al Mercato Coperto Coldiretti “Arechi” la prima libreria diffusa “Salerno Legge”, un progetto di biblioteca civica promosso dalla Fondazione Copernico, con il CTA e il patrocinio del Comune di Salerno.

L’iniziativa

L’iniziativa ha come obiettivo quello di offrire spazi di sviluppo e di crescita culturale e sociale creando una rete di punti di lettura pubblici e gratuiti diffusi sul territorio cittadino come ambulatori, sale d’attesa, bar, negozi e altre strutture sociali, che, insieme vanno a formare il tessuto della cosiddetta “biblioteca civica diffusa”.

Un progetto che vuole aprire un dialogo con il territorio per raggiungere i lettori – in particolare famiglie con bambini – e per promuovere momenti di partecipazione e di confronto culturale. Finalità principale del progetto è accrescere la condivisione nella comunità e tra le generazioni.

Al Mercato Coldiretti, tra una spesa e una chiacchierata con gli agricoltori, sarà possibile anche sfogliare e leggere qualche bel libro.

Tutti sono invitati a portare libri (non scolastici e non codici) e fumetti in buone condizioni per donarli al progetto “Salerno Legge” e al Mercato della Coldiretti dove sarà creato un angolo di lettura dedicato. La raccolta dei libri ci sarà dalle ore 11 alle ore 13. Nel corso della mattinata è previsto l’intrattenimento musicale con l’artista Marino Cogliani.