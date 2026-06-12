Sala Consilina: inaugurata la nuova area accanto alla chiesa di Sant’Antonio

Ieri a Sala Consilina è stata inaugurata la nuova area adiacente alla chiesa di Sant’Antonio di Padova. Dopo la Santa Messa celebrata da don Luciano La Peruta, si è svolta la benedizione del nuovo spazio che custodisce un simbolo particolarmente caro ai fedeli: la statua di Sant’Antonio, collocata sul tronco del grande pino che per decenni ha caratterizzato il piazzale della chiesa.

L’albero, abbattuto circa un anno fa perché ormai pericolante, continua così a vivere attraverso un segno di devozione che unisce passato e presente. Accanto alla statua è stata realizzata anche la Cappella della Luce, uno spazio raccolto dove i fedeli potranno accendere un lumino e affidare al Santo le proprie preghiere.

Il taglio del nastro con le istituzioni

Lo svelamento della statua è stato affidato al sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, che ha ricordato come una parte del tronco sia stata conservata e trasformata in un altarino a sostegno dell’effigie di Sant’Antonio.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale Nicola Rosciano, che ha sottolineato come l’inaugurazione della piazzetta arrivi a due anni dall’insediamento dell’attuale amministrazione comunale, ringraziando il sindaco, l’ufficio tecnico e don Luciano La Peruta per il lavoro svolto.

Una cerimonia molto partecipata che ha visto riunita l’intera comunità attorno a un luogo destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la vita religiosa e sociale del quartiere.